De Bruyne, Courtois, Lukaku et ses objectifs : voici les premiers mots de Rudi Garcia à la tête des Diables Rouges

Rudi Garcia a suscité un immense intérêt de la presse internationale, vendredi après-midi. Tout le monde voulait entendre les premiers mots du nouveau sélectionneur. En effet, Vincent Mannaert a mis en place un projet ambitieux pour briller en 2026. C'est à Garcia de s'en charger.

Le Français de 60 ans a signé un contrat de 18 mois, jusqu'à la Coupe du Monde 2026. D'ici là, il devra avoir construit un groupe qui est "un mélange d'hommes expérimentés et de jeunes talents". Pour cela, Mannaert a déjà mis en place un cadre.

Avant de signer Rudi Garcia, le nouvel homme fort de l'Union Belge s'est entretenu avec Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku. Il voulait savoir comment ils envisageaient leur avenir direct en équipe nationale et s'ils étaient prêts à tout donner, encore une fois.

Vincent Mannaert a reçu une réponse positive. Les deux ténors veulent continuer avec les Diables jusqu'en 2026 et s'assurer que la nouvelle génération acquière une "mentalité de gagnants". Les deux hommes ont cependant mentionné qu'ils voulaient que la barre soit fixée très haut.

Signaux positifs autour de Courtois

Une bonne nouvelle pour Rudi Garcia, qui veut réussir son passage sur le banc de l'équipe nationale. Le Français veut aussi redorer son image après quelques années plus difficiles. "Il y a un énorme potentiel en Belgique et les joueurs cadres comme De Bruyne et Lukaku sont très importants. Ils veulent guider les jeunes. La Belgique est un peu comme la France, il y a déjà beaucoup de jeunes joueurs dans de grandes équipes."

Et puis, il y a le sujet délicat : Thibaut Courtois. Aucune décision définitive n'a encore été prise à ce sujet, mais Garcia a son avis bien tranché. Il l'a même déjà appelé, juste avant la conférence de presse. "Nous avons beaucoup de qualité dans les buts avec Casteels et Sels, mais bien sûr, vous voulez avoir le meilleur gardien du monde dans votre sélection", a déclaré le nouveau sélectionneur.

Rudi Garcia veut que Thibaut Courtois fasse son retour chez les Diables. "Les signaux à ce sujet sont en tout cas positifs."