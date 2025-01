Le Stade Roi Baudouin va finir par plus vibrer avec l'Union qu'avec les Diables Rouges : "On aime bien faire peur aux autres équipes"

L'Union Saint-Gilloise est aux anges après sa qualification pour les barrages d'Europa League. Noah Sadiki est apparu euphorique en interview.

Un terrain de provinciale, une dizaine d'absents, un banc qui ne comportait que deux joueurs de champ du noyau A, l'ouverture du score de Braga : l'Union Saint-Gilloise avait toutes les raisons de se plaindre à la mi-temps de ce match couperet. Mais les hommes de Sébastien Pocognoli ont pris sur eux pour renverser la situation avec une belle dose de caractère et la réussite nécessaire.

La troisième victoire européenne de rang est synonyme de qualification pour les barrages. "Le stade Roi Baudouin nous réussit bien cette saison. On a fait le boulot ce jeudi et la qualification est en poche, donc c'est magnifique" se réjouit Noah Sadiki au micro de la RTBF.

Un cinquantième match européen au bout du suspense pour l'Union

"En première période, on se cherchait mais on a enfin réussi à jouer notre jeu après le repos. Dans le vestiaire, le coach nous a bien dit que le match n'était pas fini, qu'on a déjà renversé des rencontres à plusieurs reprises. On aime bien faire peur aux autres équipes avec cette étiquette d'équipe qui ne lâche jamais rien" poursuit-il.

Le milieu de terrain de 20 ans a une nouvelle fois livré une très grosse prestation. Ses deux incursions sur le côté gauche ont été à la base des deux buts unionistes : "Je suis content d'avoir pu aider l'équipe en étant impliqué sur les deux buts même si cela ne sera pas répercuté sur mes statistiques" souriait-il.

Celui que les stats consacreront restera sans nul doute Franjo Ivanovic, auteur, comme contre Nice, d'un doublé salvateur : "Il est incroyable. Il peut être agaçant mais quand on voit les buts qu'il met, c'est magnifique" conclut Noah Sadiki d'humeur taquine.