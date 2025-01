"Une émission exceptionnelle" : le diffuseur Pickx + Sports prévoit un dispositif historique pour la dernière journée de Ligue des Champions !

Mercredi prochain, les 18 rencontres de la dernière journée de Ligue des Champions seront disputées simultanément. Pickx + Sports, diffuseur de l'événement en Belgique, prépare un dispositif inédit et historique.

C'est mercredi prochain, sur le coup de 23 heures, que nous connaîtrons les 24 qualifiés pour la suite de cette édition de la Ligue des Champions, la première dans son nouveau format. Lors de la dernière journée, les 18 rencontres seront disputées simultanément, pour éviter tout calcul de la part des équipes jouant encore leur avenir dans la compétition.

Les 18 matchs diffusés... et un multi-live !

Un énorme défi pour Pickx + Sports, diffuseur de l'événement en Belgique, qui prévoit un dispositif spécial et historique. Les 18 affiches seront toutes diffusées, neuf commentées à la télévision (en français et en néerlandais) et neuf en streaming, alors qu'un multi-live présenté par Marc Delire et Alexandre Teklak, avec la présence de Thomas Chatelle, permettra aux téléspectateurs d'avoir un oeil sur tous les terrains en même temps, tout en ne ratant aucune action importante. Une telle mise en place, c'est évidemment une grande première dans notre pays.

"Qui dit programme exceptionnel, dit émission exceptionnelle. On diffuse tous les matchs de la Ligue des Champions depuis 2012, mais nous n'avions encore jamais connu un tel calendrier. On ne s'en rend pas toujours compte, mais réaliser un multi-live, c'est toujours un petit exploit permis grâce à une machine bien huilée. C'est notre 13e édition à la production, mais c'est de loin la plus dense" nous a détaillé Mathieu Istace, l'un des présentateurs vedettes de la chaîne Pickx + Sports.

Une cinquantaine de personnes mobilisées pour produire l'émission

Mercredi soir, ce sont donc une cinquantaine de personnes qui travailleront à la production de cette soirée depuis le centre névralgique d'Evere. Les neuf rencontres commentées en direct, choisies en fonction des résultats de cette semaine et des enjeux, le seront depuis la commune bruxelloise, sauf l'affiche entre Manchester City et le Club de Bruges, pour laquelle Quentin Volvert et l'ancien malinois Xavier Chen seront sur place. Les neuf autres matchs, diffusés en streaming sur l'application Pickx + Sports, ne seront pas entièrement commentés, mais les extraits montrés dans le multi-live le seront.

Le multi-live, c'est un dispositif inter-générationnel"

"Il y aura de l'enjeu à tous les étages, ce qui rend le multi-live encore plus intéressant. On essaye d'être dynamiques et on se pose souvent les bonnes questions pour le rester, on ne veut pas se reposer sur nos acquis. Dans un multi-live, la nouvelle génération, les 30-45 ans et peut-être même les plus âgés s'y retrouvent. C'est un dispositif inter-générationnel."

"Notre équipe de commentateurs est en place, avec de nouveaux visages plus jeunes qui s'ajoutent. Notre but est de rester intéressants pour le public et de chercher de nouveaux abonnés. Nous sommes les seuls à proposer tous les matchs. Cette semaine, tout le monde était content du partage du Club de Bruges contre la Juventus, mais ce n'était pas un match exceptionnel. De l'autre côté, Benfica et Barcelone nous ont livré un match de dingue, c'était de la folie dans le studio. C'est ça l'attrait du multi-live. Avoir tous les buts de tous les matchs, c'est exceptionnel", a conclu Mathieu Istace