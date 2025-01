Le fils d'un ancien Diable Rouge rejoint la Juventus

Maxime De Brul aurait signé son contrat de joueur de la Juventus. Le fils de Tjörven devrait donc déjà rejoindre l'Italie à seulement 16 ans.

Maxime De Brul, jeune Gantois de 16 ans, s'apprête à jouer avec les jeunes de la Juventus. Le défenseur central aurait signé un contrat jusqu'en 2028, rapporte DH Les Sports+. Selon la presse italienne, le joueur a déjà participé à des entraînements d’essai avec le club pour convaincre le staff technique de ses qualités.

Il est le fils de Tjörven De Brul, un ancien Diable Rouge ayant disputé plus de 270 matchs avec le Club de Bruges. Tout comme son fils (même s'il n’évoluait pas en équipe première), le papa de la nouvelle recrue des Bianconeri a également joué avec les Buffalos entre 2003 et 2005.

Ce n'est pas le premier joueur belge à avoir rejoint la Juventus ces dernières années. Parmi les plus connus, on peut citer Samuel Mbangula, qui évolue en équipe première et qui est parfois titulaire, mais aussi Koni De Winter, Joseph Nonge, ou encore Daouda Peeters.

Le jeune talent devrait d’abord jouer avec les U19 avant de probablement rejoindre la Next Gen. Le joueur de 16 ans est un défenseur central polyvalent qui maîtrise les deux pieds. Avec ses 1,90 m, il excelle dans le jeu aérien et impose sa présence physique.

Le fils de l’ancien Brugeois devrait donc rencontrer les autres Belges évoluant au sein de l’académie : Enzo Keutgen (17 ans), Josue Grelaud (17 ans) et Wout Gielen (16 ans).