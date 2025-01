"Quand on aime sa nation, on la sert jusqu'au bout" : Thomas Meunier fait une nouvelle déclaration d'amour envers la Belgique

Thomas Meunier et la Belgique, une histoire d'amour. Le joueur du LOSC a une fois de plus mis les choses au point en ce qui concerne son futur avec l'équipe nationale.

Difficile de dire le contraire : Thomas Meunier aime la Belgique. Le Diable Rouge a révélé l'importance pour lui de l'équipe nationale dans une interview accordée à Winamax.

"Tant que je joue au football, je veux être en sélection. Même si je venais à signer en club, en D2 ou en Championship, je n'en sais rien. J'espérerais toujours être en sélection. Je ne suis pas le genre de gars qui va dire qui va faire une conférence de presse en disant : 'Ouais, maintenant je stoppe la sélection. J'ai assez donné.' Ce n'est pas concevable pour moi", explique avec patriotisme l'arrière droit.



"Voilà, c'est quelque chose qui arrive," souligne le natif de Sainte-Ode. "Tu as des joueurs qui jouent mieux peut-être. Tu as un système de jeu qui est différent. T'as un entraîneur qui veut donner une autre philosophie et tout et tout. Ok, pas de souci. Mais jamais je me vois dire : 'La Belgique, pour moi c'est terminé'."

Quand on aime sa nation, on la sert jusqu'au bout

Les footballeurs qui prennent leur retraite internationale, une décision difficile à entendre pour le Luxembourgeois : "Je ne peux pas comprendre. Quand on aime sa nation, on la sert jusqu'au bout. Et si elle n'a pas besoin de toi, c'est comme ça."

"Après, je fais pas mon service militaire. Mais j'aurais du mal à me voir. Je verrai ça un peu comme quelque chose de lâche, de dire : 'Ouais, je veux passer du temps avec ma famille.' Ce qui est tout à fait compréhensible, je veux dire qu'à partir d'un moment, tu sens aussi que c'est différent." conclut l'ancien joueur du PSG.