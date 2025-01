Méfiant, Pep Guardiola fait les éloges du Club de Bruges et de son maître à jouer : "Ils sont sur une série de 20 matchs sans défaite, pas nous"

Le Club de Bruges devra résister sur la pelouse de Manchester City, ce mercredi. En conférence de presse, Pep Guardiola s'est montré très élogieux envers les Blauw & Zwart et un homme en particulier : Hans Vanaken.

C'est ce mercredi que le Club de Bruges tentera de valider sa qualification pour le barrage de Ligue des Champions sur la pelouse de Manchester City. Une rencontre très importante se jouera à l'Etihad Stadium, puisque les Skyblues sont, eux aussi, menacés de l'élimination. Ce mardi en conférence de presse, Pep Guardiola s'est exprimé sur la réception de Blauw & Zwart qu'il avait affrontés pour la première et seule fois lors de la saison 2022-2023.

"C'est un gros challenge, un gros défi, et on va se battre. L'échec ne serait pas personnel si on ne se qualifie pas, mais il serait pour tout le club. On a joué contre Bruges il y a quelques années et ils ont bien progressé. C'est une équipe solide et agressive, qui joue bien avec le ballon. Il faudra très bien jouer pour l'emporter.

Guardiola élogieux envers Bruges et Hans Vanaken

Vainqueur de Chelsea le week-end dernier, Manchester City est de retour à un bon niveau après une fin d'année 2024 très compliquée. Mais si selon certains observateurs, City devrait se balader face à Bruges, Pep Gaurdiola n'est absolument pas de cet avis.

"On voudrait marquer autant que possible dans les vingt premières minutes, mais je ne pense pas que ça sera le cas. Bruges est sur une série d'une vingtaine de matchs sans défaite, ce n'est pas notre cas. Je pense qu'on va performer, mais dans le football, on ne sait jamais. Quand une équipe fait une telle série, c'est qu'elle est bonne, il n'y a pas de secret. J'ai vu les matchs et les raisons pour lesquelles contre la Juventus, Aston Villa, Milan, le Celtic et Genk, ils s'en sont si bien sortis."

L'entraîneur espagnol, qui a confirmé que Kevin De Bruyne était disponible, au contraire de Jeremy Doku, a également fait l'éloge toute particulière d'Hans Vanaken. "Ils savent varier les constructions et mettent un marquage individuel qui est toujours inconfortable. Vanaken est aussi un joueur exceptionnel, qui fait le lien avec les autres et qui sert les joueurs rapides. Il faudra faire attention et bien lire le jeu."