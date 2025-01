Zulte Waregem garde un oeil sur la Province de Liège : Benoît Nyssen bientôt concurrencé par un joueur d'Eupen ?

La saison dernière, Yentl Van Genechten avait été l'éphémère meilleur buteur de première division à l'issue de son doublé contre Westerlo lors de la première journée. Malheureusement pour lui et pour Eupen, la suite a été moins réjouissante, avec cette relégation en D1B.

Le piston droit de 24 ans a accompagné les Pandas dans l'antichambre de l'élite et continue de se montrer offensivement : malgré les résultats décevants de l'équipe, il en est à trois buts et cinq assists.

Van Genechten suscite de l'intérêt, d'autant plus qu'il est entré dans ses six derniers mois de contrat au Kehrweg. Selon Sacha Tavolieri, Zulte Waregem, déjà intéressé l'été dernier, ferait partie des prétendants.

Le Essevee pourrait profiter de la situation pour passer à l'action dans les prochains jours. Eupen pourrait donc perdre l'un de ses hommes en forme, même si le club dispose d'une option pour prolonger son contrat d'un an.

Si Zulte Waregem venait à recruter Van Genechten, il renforcerait encore un peu plus son flanc droit. L'été dernier, Benoît Nyssen est arrivé en provenance du RFC Liège et est lui aussi à la fête, facturant deux buts et six assists pour le leader de D1B. Mais Van Genechten peut également évoluer à gauche.

