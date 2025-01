Anderlecht finalement en barrages : voici les deux adversaires potentiels des Mauves en Europa League

Le RSC Anderlecht est passé à côté de la montre en or ces deux dernières semaines : suite au 0/6 à Plzen et contre Hoffenheim, les Mauve & Blanc loupent le top 8. Ils passeront par un barrage : voici leurs deux adversaires potentiels.

Le pire scénario possible a pris forme en seconde période au Lotto Park ce jeudi : battu par Hoffenheim, le RSCA manque le top 8 et va donc s'ajouter deux matchs de barrages plutôt que de se qualifier directement pour les 8e de finale de l'Europa League.

Ces matchs se disputeront les 13 et 20 février, avec a priori un déplacement le 13 et le retour au Lotto Park le 20 pour Anderlecht. Et on connaît déjà les deux adversaires potentiels, que le tirage devra désigner précisément ce vendredi.

Le Sporting affrontera en effet soit le FC Twente, 5e d'Eredivisie et qui a battu Besiktas ce soir (1-0), ou Fenerbahçe, 2e du championnat de Turquie et qui a partagé ce soir à Midtjylland (2-2). Deux profils fort différents.

En effet, Twente signifierait un déplacement court en bus, moins fatiguant pour les organismes - et probablement une ambiance moins chaude. Fenerbahçe signifierait un long voyage à Istanbul, dans un programme déjà surchargé.

"On ira à Istanbul s'il faut aller à Istanbul, on ira à Enschede si c'est ça que le tirage nous réserve. Je m'en fiche un peu, car l'idée était de finir dans le top 8", évacuait avec un peu d'ironie David Hubert en conférence de presse.