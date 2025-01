Officiel : Alexander Blessin détourne une piste d'Anderlecht vers l'Allemagne

Siebe Van der Heyden passera la deuxième partie de saison en Allemagne. Il est prêté au FC Sankt Pauli.

A Ostende puis à l'Union Saint-Gilloise, Siebe Van der Heyden est à chaque fois passé tout proche de travailler avec Alexander Blessin. Mais dans les deux cas, l'entraîneur allemand est arrivé juste après le départ de Van der Heyden.

Les deux hommes sont finalement bien réunis : comme pressenti depuis plusieurs jours, Van der Heyden est prêté par Majorque au FC Sankt Pauli, le club rejoint par Blessin l'été dernier.

Un prêt devenait sérieusement obligatoire pour l'éphémère Diable Rouge, en cruel manque de temps de jeu. Depuis son départ de l'Union il y a déjà un an et demi, le défenseur n'a débuté que cinq matchs de Liga (un seul cette saison).

Encore sous contrat jusqu'en 2028 à Majorque

Van der Heyden a été cité en Belgique cet hiver : Anderlecht l'avait dans sa liste de défenseurs gauchers, il avait également été évoqué du côté de Saint-Trond pour retrouver Felice Mazzu, qui avait relancé sa carrière à l'Union.

Ce sera donc finalement bien la Bundesliga. Sankt Pauli et Alexander Blessin ont vécu des moments durs en première partie de saison mais assurent pour l'instant la mission maintien, avec six points d'avance sur la zone rouge. Siebe Van der Heyden y jouera-t-il un rôle plus en vue ?