Bruges n'a pas encore compensé le départ de Skov Olsen, mais c'est prévu !

Andreas Skov Olsen a quitté le Club de Bruges. Les Blauw & Zwart sont encore actifs sur trois fronts, et devraient donc le remplacer.

Le tirage de l'Atalanta Bergame en Ligue des Champions plaît à Nicky Hayen, qui se voit bien passer un tour de plus dans cette compétition après être passé par le chas de l'aiguille en phase de ligue. "Je crois en nos chances", affirme-t-il dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

"L'Atalanta est en pleine bourre, mais nous voulons passer un tour de plus et nous y croyons. Nous sommes aussi à un point où nous n'avons plus rien à perdre", pointe Nicky Hayen. Bruges reste actif sur trois fronts, avec la Coupe et le championnat également au programme.

Autant dire qu'un renfort, notamment pour compenser le départ d'Andreas Skov Olsen à Wolfsbourg, ne serait pas de refus. "Chemsdine Talbi et Michal Skoras comblent son départ à merveille mais il est vrai qu'à l'heure actuelle, rien ne doit leur arriver", concède Hayen.

"Le Club sait bien que nous serions soulagés d'accueillir du renfort, oui. Mais cela doit être un renfort ciblé avec le bon profil, pas un transfert juste pour amener de la profondeur", conclut l'entraîneur du FC Bruges.

Ce week-end, Bruges se rend à l'Antwerp, avant d'aller à Genk en demi-finale retour de la Croky Cup. Ce sera ensuite OHL à la maison, un match lors duquel on s'attend à ce que Hayen fasse tourner, avant la double confrontation contre l'Atalanta.