Le dossier Francis Amuzu avance : une dernière offre brésilienne aurait été envoyée

On vous en parlait ce jeudi, Francis Amuzu attire les convoitises. Le Napoli et Grêmio ont récemment été cités dans la presse. Un club de Premier League, dont le nom n'a pas été évoqué, serait également intéressé d'après l'expert des transferts Fabrizio Romano.

Le dossier du club brésilien serait d'ailleurs en train d'évoluer. Selon Sacha Tavolieri, le club basé à Porto Alegre aurait envoyé une dernière offre avec une date butoir, qui serait mercredi prochain.

En ce qui concerne les dirigeants mauves, ils feraient pression pour une signature en Italie. Des discussions seraient bien en cours sur le montant du transfert.

Le natif d'Accra, qui est au club depuis 2018, est actuellement sous contrat avec les Mauves jusqu'en fin de saison. Si ces derniers ne veulent pas le voir partir librement, un accord devra être trouvé avant la fin du mercato hivernal.

Des destinations totalement différentes s'offrent donc à l'ailier. Choisira-t-il une aventure européenne, décidera-t-il de partir en Amérique du Sud ou restera-t-il finalement dans la capitale belge ? La réponse devrait être connue très rapidement.

🇧🇪🟣 More details about Francis Amuzu's deal. Been told Grêmio Porto Alegre sent today their final bid with a deadline until... this Wednesday. RSC #Anderlecht and player side are now pushing in order to make it with... SSC Napoli! Wait&See... #mercato #JPL #RSCA pic.twitter.com/CgS6NcgaUI