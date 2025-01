Le RFC Liège s'adjuge le derby face à Seraing et conforte sa place dans le top 8 : les fans Sang & Marine réagissent à l'éventuelle fusion

Le derby liégeois de Challenger Pro League a tourné aux couleurs Sang & Marine. Le RFC Liège s'est imposé face au RFC Seraing et a confirmé sa place dans la colonne de gauche.

L'événement était attendu, ce vendredi soir à Rocourt. Le derby liégeois de Challenger Pro League entre le RFC Liège et le RFC Seraing, disputé quelques jours seulement après les rumeurs de fusion sorties chez nos confères de SudInfo.

Une rencontre qui était également importante au classement. Après un début de saison plus compliqué, le RFC Liège venait d'intégrer la colonne de gauche et voulait s'y installer, tandis que Seraing court encore après des points pour se sortir d'une situation délicate.

Un premier avertissement, mais Seraing n'a pas retenu la leçon

Le début de la rencontre est équilibré, intense, et marqué par la reprise de la tête de Théo Pierrot depuis le petit rectangle sur un corner de d'Ostilio, passant au-dessus de la transversale (9e). Un premier danger pour les troupes de Mbaye Leye, qui n'ont pourtant pas retenu la leçon.

Moins de vingt minutes plus tard, rebelote. Corner de d'Ostilio, Ngawa reprend une première fois mais est contré, puis Pierrot est à la bonne place pour, cette fois, ouvrir le score (1-0, 26e). Les deux événements les plus marquants d'une première période assez équilibrée, mais légèrement à l'avantage des hommes d'Englebert.

En seconde période, un manque d'attention dans la défense liégeoise permet cependant à Seraing d'égaliser. Schouterden sert facilement Lawson dans la profondeur, qui remise. Le jeune Saliou Faye, 18 ans, est à la reprise, trompe Lejoly et remet les deux équipes à égalité. (1-1, 56e).

Liège conforte sa place dans la colonne de gauche

Cependant, le RFC Liège semble progressivement prendre la mesure de son adversaire dans le contenu, et ce même avant l'égalisation, et reprend rapidement les commandes. Un centre de Da Silva est contré de manière malchanceuse par la cuisse de Droehnle et revient sur Atteri, qui décale Merlen. Le médian Sang & Marine, d'une frappe sèche, remet les siens aux commandes (2-1, 60e).

En fin de rencontre, les locaux sont moins brillants et gèrent difficilement leur avantage, avec notamment une reprise de la tête dangereuse de Tshibuabua (86e). Mais c'est bien une quatrième victoire consécutive du Matricule 4 dans le derby liégeois, qui conforte sa huitième place et met doucement la pression sur le top 6. Seraing, quatorzième, ne se rassure toujours pas, et priera pour que ses concurrents n'engrangent pas.