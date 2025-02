"J'ai été traité comme une m*rde" : pour Radja Nainggolan, les soucis ont commencé lors d'un déplacement au Standard

Il y a deux ans que Radja Nainggolan a quitté l'Antwerp. Son contrat a été résilié d'un commun accord, le feu couvait entre le joueur et le Great Old.

Alors qu'il avait été présenté comme la recrue star en provenance de l'Inter, Radja Nainggolan a été écarté par l'Antwerp lorsqu'il a été surpris en train de fumer sur le banc du Standard avant la rencontre face aux Rouches. Le président Paul Gheysens n'en voulait plus, la situation s'est encore détériorée après une blague sur le morceau de toit du stade qui s'était détaché, la boutade avait été très mal prise par la direction.

"Ils m'ont promis que la porte resterait entrouverte si je me comportais, mais j'ai pris la porte en pleine figure", raconte Radja Nainggolan dans une interview accordée à HUMO.

Un départ par la petite porte

"Je devais m'entraîner avec des garçons de l'âge de ma fille aînée et on me renvoyait d'un vestiaire à l'autre. Parfois, j'apprenais le jour même que l'horaire d'entraînement avait changé. C'était très ennuyeux : j'ai aussi une vie en dehors du football" poursuit l'ancien Diable Rouge.

La situation n'était plus tenable pour personne : "Quand on m'a proposé de mettre fin au contrat, je me suis montré très conciliant. J'aurais tout aussi bien pu rester jusqu'à la fin de la saison."

Le fait que Nainggolan n'ait finalement pas vécu le titre lui a coûté cher : "J'aurais alors touché la prime de titre et le bonus pour la qualification en Ligue des champions. Ce que je n'ai pas fait. J'aurais pu être 500 000 euros plus riche, mais je suis resté honnête et correct jusqu'au bout, même si j'étais traité comme une merde".