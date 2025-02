L'Union Namur, l'équipe en forme des Playdowns de D1 ACFF ? Entretien vérité avec David Vandenbroeck

L'Union Namur s'est montrée assez irrégulière mais compte poursuivre sur sa bonne fin de phase classique. Nous avons interviewé le coach unioniste David Vandenbroeck.

L'objectif de l'Union Namur est clair, se maintenir en D1ACFF. Avec un classement serré, il faudra être prêt dès le premier match. "On est actuellement premiers de ces Play-downs et l'objectif est de rester jusqu'au bout à cette première place. On a dix rencontres que l'on va aborder match par match en se concentrant sur nos prestations. Le classement est très serré et toutes les équipes ont encore une chance, c'est aussi ça la beauté du sport. C'est aussi un moyen de tenir les joueurs concernés avec un objectif clair. Il va donc falloir être présent directement et puiser dans ces ressources pour faire le meilleur résultat possible", nous explique l'entraîneur David Vandenbroeck.

"On va avoir besoin de tout le monde. On a retrouvé un groupe qui arrive à mettre de l'intensité et qui est concerné. Quand les jambes suivent, la tête suit aussi. Je n'ai pas le souvenir d'avoir été bousculé radicalement par une équipe de la série, c'est dire les qualités présentes dans le groupe. Nous avons maintenant 10 matchs à jouer, 10 matchs qui vont se jouer sur des détails et où l'équipe la mieux préparée l'emportera", poursuit-il.

Assurer le maintien au plus vite

Arrivé en cours de saison, le coach a su trouver la recette pour relever l'équipe et challenger les concurrents dans la course au top 6. "Quand on est arrivé, l'équipe avait 7 points et au fur et à mesure des matchs on a remonté la pente. S'il n'y avait pas eu cette défaite face l'Union Saint-Gilloise, on aurait fait partie de cette course au top 6 jusqu'au bout, c'est déjà une satisfaction. Ça montre les capacités qu'il y a dans le groupe ainsi que la mentalité".

"On va jouer sans pression parce que si on laisse le stress et la pression nous envahir, on travaille dans une précipitation qui serait néfaste. Ça pourrait arriver si on manquait de point, mais ce n'est pas le cas pour le moment. Le groupe vit bien et est sérieux donc ça annonce du positif", explique l'ancien défenseur.

Chacun dans le groupe sait désormais ce que le staff attend de lui : "Les joueurs sont d'ailleurs très réceptifs et c'est super agréable de bosser dans ces conditions. Avec le staff, on n'a pas eu la préparation pour mettre en place nos idées, c'est donc passé par des matchs de championnats avec de l'adaptation. Aujourd'hui, les joueurs savent ce qu'on attend d'eux et on peut pleinement jouer sur nos qualités".

"L'ambiance est très bonne, tout se passe bien, les résultats sont bons malgré tout. Face à Tubize, le score (défaite 1-4) ne reflète pas le match, les joueurs étaient fiers de ce match, donc on reste dans une spirale positive. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué et se montrer surtout respectueux de nos adversaires. Il n'y a aucune équipe à sous-estimer, il faut jouer chaque match comme une finale", conclut David Vandenbroeck. Ce dimanche, les Merles commenceront ces Playdowns avec la réception de Binche.