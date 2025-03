🎥 City est tombé dans le piège ! Matz Sels dégoûte Jeremy Doku et Kevin De Bruyne pour une cleansheet de plus

Nottingham Forest s'est imposé 1-0 contre Manchester City. Une nouvelle rencontre référence de l'équipe sensation en Premier League.

La 28e journée de championnat anglais s'ouvrait par un choc cet après-midi : Nottingham Forest, troisième, recevait Manchester City, première équipe hors du podium avec un petit point de moins que son adversaire du jour.

Deux Belges étaient titulaires pour cette opposition de style entre Nuno Espirito Santo et Pep Guardiola. Matz Sels et Jeremy Doku étaient présents au coup d'envoi, au contraire de Kevin De Bruyne.

La première mi-temps a été assez fermée : City a dominé son adversaire, Sels se distinguant en créant l'une des rares occasions de Nottingham sur un long dégagement, stoppant également un envoi cadré de Doku. Malgré la mainmise des Skyblues, 0-0 au repos.

Jeremy Doku shoots from outside the box, but Matz Sels has it under control 🥶🥶🥶 pic.twitter.com/zbbCQNmhIb — FOOTBALL TODAY (@FootballtodayPR) March 8, 2025

Un but pour faire la différence

Avec encore 70% de possession de balle en deuxième mi-temps, les Mancuniens ont poussé pour bouter Nottingham hors du podium. Mais les locaux ne s'en sont pas laissé compter, mettant Ederson plus souvent à contribution.

Jéremy Doku n'a pas réussi à faire la différence, pas plus que Kevin De Bruyne à sa montée au jeu à vingt minutes de la fin du temps réglementaire. Dans le camp d'en face, Calum Hudson Odoi s'est montré plus incisif pour punir le laxisme défensif dans les dix dernières minutes. Nottingham s'impose 1-0 et laisse City à quatre points du podium ! De son côté, Matz Sels conforte sa première place au classement des cleansheets (12 en 28 matchs).