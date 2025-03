Une large victoire, deux partages : gros tournant dans la course au titre en D1 ACFF !

Grâce à sa large victoire acquise face à Stockay, l'Olympic Charleroi a réalisé la belle opération du week-end en Play-offs de D1 ACFF, puisque Tubize-Braine et le RAEC Mons ont été contraints au partage.

Si la trêve internationale interrompt légèrement les championnats professionnels, les Play-offs et Play-downs de D1 ACFF se poursuivent, ce week-end, avec la quatrième journée au programme.

Ce samedi, les trois premiers du championnat, l'Olympic Charleroi, Tubize-Braine et le RAEC Mons évoluaient à domicile, respectivement contre Stockay Saint-Georges, Virton et l'Union Rochefortoise. Ces trois équipes avaient donc la possibilité, grâce à une victoire, de faire un trou probablement définitif et de se battre à trois pour le titre et la montée.

La belle opération pour l'Olympic, Tubize-Braine et Mons accrochés

Toutefois, une seule de ces équipes a su trouver le chemin des filets... et s'imposer. L'Olympic Charleroi a réalisé la magnifique opération grâce à sa victoire 5-1 contre Stockay, mais les Dogues ont mis le temps avant de décanter la situation. Le score était même de 0-1 au repos, mais le leader en a inscrit cinq en seconde période grâce à Ferber, Rousseau, Gassama, Spago et Paulet.

L'Olympic Charleroi prend donc deux longueurs d'avance sur Tubize-Braine, tenu en échec par Virton (0-0), et six points d'avance sur le RAEC Mons, qui a aussi partagé contre Rochefort (0-0). Les Montois ont même terminé le match à 10 après l'exclusion de Bamona, auteur d'une mauvaise réaction suite à une faute.

En play-downs, Tournai et les U23 de l'Union ont aussi partagé l'enjeu ce week-end (1-1). Ce dimanche à 15h00, l'Union Namur recevra les Zébra Élites, tandis que le SL16 FC accueillera Binche.