Dender revient à deux points du Standard et se lance dans la course à l'Europe

Tous deux assurés de leur maintien lors de la dernière journée de la compétition régulière, Dender et Westerlo clôturaient la première journée de play-offs européens.

Le lien entre les deux équipes s'appelle Timmy Simons. La saison dernière, l'ancien capitaine brugeois avait emmené Dender vers la promotion en JPL en tant que T1, après quoi il est devenu entraîneur de Westerlo.

Les deux formations se retrouvaient donc au Dender Football Complex pour une rencontre qui a vu le promu de Vincent Euvrard emporter la mise pour cette première journée de play-offs européens.

Bryan Reynolds (26e) est le seul buteur de la rencontre, l'Américain a trompé son propre gardien et inscrit un auto-but qui permet à Dender d'empocher les trois points. Dender menait de façon plus que méritée à la pause, malgré le mutisme de ses attaquants.

Souci technique après le repos, la partie était stoppée car les lumières du stade se sont éteintes après quelques minutes, tout comme lors du match précédent à domicile contre le Racing Genk. A la reprise, Dender poussait toujours pour tuer le match mais se heurtait à un Jungdal inspiré.

Le gardien danois de Westerlo sauvait les meubles mais ne pouvait empêcher la victoire du promu qui prolonge son conte de fées pour son retour dans l'élite.

Avec ces trois points mérités, Dender ne progresse pas au classement, mais tout redevient possible dans ces play-offs européens, puisque Dender n'est plus qu'à deux points du leader, le Standard. Westerlo devra faire bien plus s'il veut encore avoir une chance de remporter le dernier billet européen.