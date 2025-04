La RAAL en D1A : et maintenant ? Comment les Loups peuvent faire "une Dender" plutôt qu'"une Beerschot"

La RAAL est en D1A, un peu contre toute attente au vu du scénario fou des dernières semaines. Le focus des prochains mois sera donc de préparer cette montée au mieux.

Ne pas faire "une Textor"

Il y a deux ans, quand le RWDM est monté en D1A, le football belge a fait connaissance avec l'imprévisible John Textor quand, d'un coup de balai brutal, l'homme d'affaires américain se séparait du staff qui avait emmené son équipe vers la promotion.

Inutile de dire que Salvatore Curaba n'est pas du genre à faire la même erreur : la RAAL va continuer avec l'homme (et le staff) qui a emmené la meute vers la D1A. Frédéric Taquin a été de toutes les montées depuis 2017, a coaché depuis la P4 : le voilà au top belge, et le connaissant, ce n'est pas une fin en soi. Il voudra maintenant prouver qu'il y est à sa place, et Curaba sait que le groupe est avec lui.

Garder les cadres prêts à porter l'équipe en D1A

On ne peut pas le nier : tous les joueurs de cette RAAL ne sont pas taillés pour la Jupiler Pro League. Certains atteindront leurs limites la saison prochaine, voire même seront jugés un peu trop courts pour le plus haut niveau, si cruel que ce soit. La Louvière était, par rapport au RWDM et à Zulte Waregem, l'équipe disposant du noyau le moins large et, peut-être, le moins "à niveau" pour la D1A.

Cela n'empêche pas certains Loups d'être tout à fait capables de briller dans l'élite belge. On pense bien sûr à Mouamed Belkheir (26 ans), buteur providentiel mais prêté par le Fortuna Sittard : s'il y a une dépense à faire en priorité, c'est pour lever son option d'achat. Le patron et capitaine Wagane Faye (31 ans) et le portier Marcos Peano (26 ans) seront le socle de l'équipe, et devant, des hommes comme Jordi Liongola, Momo Guindo ou Maxime Pau vont devoir prouver qu'ils peuvent passer le palier nécessaire.

Une RAAL quasi-dépourvue d'expérience de la D1A

La question à mille euros : qui, dans cette équipe de la RAAL, a déjà évolué en Jupiler Pro League ? Wagane Faye (18 matchs avec le RFC Seraing), Sami Lahssaini (37 matchs avec Seraing également) et Adrien Bongiovanni (18 matchs avec le Cercle et Charleroi). C'est tout. Même en supposant que ces trois joueurs resteront (Faye et Lahssaini sont des piliers, Bongiovanni a joué de façon plus irrégulière au fil de la saison), c'est bien trop peu.

Nicolas Frutos et David Verwilghen vont devoir activer leurs contacts et leurs réseaux pour aller chercher du joueur connaissant la D1A, si possible du cadre expérimenté et capable de prendre une place de patron dans cette équipe qui manque peut-être d'un vrai leader au milieu de terrain. À vos suggestions...

Remplir le nouveau Tivoli ne sera pas un problème

C'est un scénario auquel personne n'osait rêver à haute voix en début de saison : le nouveau stade de La Louvière sera inauguré... en D1A. Un stade plus... petit que l'actuel Tivoli (8000 places au lieu de 10.000) mais qui sera un véritable chaudron, débarrassé de cette encombrante et désuète piste d'athlétisme.

Remplir ce stade, sur la vague d'enthousiasme liée à la montée en D1A ? On serait surpris que ce soit difficile. Aux abonnés de cette saison vont s'ajouter les curieux, les inévitables "nouveaux" supporters, ceux qui veulent venir voir jouer l'élite près de chez eux, et peut-être même les déçus des clubs des environs. La RAAL disposera du stade le plus flambant neuf de Jupiler Pro League, bien avant l'Union, le Club de Bruges, Charleroi... ou les Diables.

Bref : tout est réuni pour faire une Dender et pas une Beerschot (ou une RWDM)

La combinaison d'un propriétaire et président entièrement dévoué à son club (au contraire du RWDM, au mieux troisième dans le cœur de Textor), de dirigeants sportifs expérimentés et compétents (Frutos, Verwilghen, Scifo, Proto) et d'un enthousiasme populaire impressionnant permet donc d'être optimiste. Cette montée pourrait mener à une belle histoire, pas aussi belle qu'à l'Union Saint-Gilloise bien sûr, mais l'exemple de Dender est dans toutes les têtes.

Comme Dender, mais aussi Malines ou OHL avant eux (dont on oublie même qu'ils ne sont remontés qu'assez récemment), la RAAL veut redevenir un club de Jupiler Pro League à part entière. Avant de rêver plus grand... car c'est dans la nature louviéroise.