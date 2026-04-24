Voici pourquoi un départ de Thorgan Hazard du Sporting d'Anderlecht est assez logique

C'était l'une des sagas de la fin de saison, et elle est maintenant terminée : Thorgan Hazard, sauf improbable retournement de situation, ne sera plus un joueur d'Anderlecht la saison prochaine. Pas vraiment une surprise.

La nouvelle est tombée ce lundi dans les colonnes de nos confrères de La Dernière Heure : Thorgan Hazard quittera le RSC Anderlecht au terme de son contrat. Il a préféré une autre offre : celle du Racing Lens, qui lui offre ce qu'il cherchait : deux ans de contrat, plutôt qu'un an avec une option pour une saison supplémentaire.

Hazard ne cachait pas que sa priorité était la sécurité : pas dans le sens où il était prêt à accepter une pige lucrative, mais bien parce qu'il ne voulait pas se retrouver dans l'impasse dans un an. Lens a accepté de répondre à cette demande, et va lui offrir un contrat jusqu'en 2028 qui devrait a priori être revu à la baisse par rapport à son salaire anderlechtois.

Hazard jusqu'en 2028 ? Un pari risqué pour Anderlecht

Pourquoi le Sporting d'Anderlecht n'a-t-il pas pu s'aligner sur cette offre lensoise ? L'une des raisons principales est aussi la raison pour laquelle les Sang & Or avaient besoin de Thorgan Hazard : la Ligue des Champions. Le RC Lens va toucher une somme rondelette en participant à la C1, tandis qu'Anderlecht sort d'une saison sans Europe et n'est même pas encore assuré de disputer une Coupe d'Europe la saison prochaine.

De son côté, Lens manque de joueurs formés au club et, ne l'oublions pas, Hazard comptera dans ce quota, ayant été formé à La Gaillette et fait ses débuts professionnels à Felix Bollaert en 2011. Un retour aux sources qui a du sens sur le plan humain, donc, également - ce que son frère Eden n'a pas offert au public lillois.



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Anderlecht a déjà dû gérer ces dernières saisons des joueurs au salaire encombrant et au contrat s'étirant un peu trop longtemps - demandez à Mats Rits. Oui, cette saison, Thorgan Hazard est le meilleur joueur du RSCA sur le plan purement statistique... mais il donne aussi l'impression de tirer sur la corde.

Physiquement, il est en fin de parcours et le staff médical du Sporting ne sait pas le gérer. Le "style" anderlechtois, aussi, lui convient peu - ou plutôt son absence de style : le manque de qualité du noyau fait que les Mauves subissent le jeu un peu trop souvent et jouent en contre, ce dont Hazard n'est absolument plus capable. Qu'il ait de telles statistiques dans une équipe qui colle si peu à son jeu est d'autant plus louable.

Le staff lensois a déjà réussi à relancer des joueurs qu'on croyait en fin de parcours ; on pense forcément à Florian Thauvin, ressuscité en Pas-de-Calais. Celui d'Anderlecht n'y serait pas parvenu, et le scénario à craindre était que Thorgan Hazard, s'il prolongeait, n'aurait plus atteint le niveau de cette saison et aurait irrémédiablement décliné, jusqu'à être vu par la direction comme un gros salaire de plus à gérer.

Pour Hazard, c'est un scénario idéal : il retrouve son club formateur, reste tout près de la Belgique et de sa famille, décroche le contrat dont il rêvait... et même une inespérée progression sur le plan sportif, à 33 ans. Anderlecht, de son côté, garde la face : ce n'est pas comme si Thorgan avait signé pour un autre club de D1A. Personne ne pourra en vouloir à la direction mauve, même si Hazard - on le lui souhaite - retrouvait ses jambes de 20 ans dans l'Artois.