Relégué, puis privé de licence : l'Olympic Charleroi réagit fermement à la décision de la Commission

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Relégué, puis privé de licence : l'Olympic Charleroi réagit fermement à la décision de la Commission
Photo: © photonews
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L'Olympic Charleroi n'a, tout comme le RWDM Brussels, pas obtenu la licence pour la D1 FFA. Les Dogues pourraient donc être relégués directement au quatrième échelon du football belge.

L'Olympic Charleroi a vécu une saison très compliquée en Challenger Pro League. Les Dogues ont connu un véritable chemin de croix et ont été incapables, que ce soit sous Arnauld Mercier ou sous son successeur, de quitter la lanterne rouge au fil de la saison. 

Logiquement, donc, l'Olympic a été la première équipe reléguée sportivement en D1 ACFF, et ce sans que la question des quotas d'équipes U23 ait quelque chose à y voir, puisque le club carolo a terminé bon dernier de D1B.

Le communiqué de l'Olympic Charleroi suite à la décision de la Commission

L'occasion, peut-être, pour les pensionnaires de la Neuville de reprendre sur des bases saines et en prenant bonne note des erreurs commises cette saison, après être monté de façon épatante depuis la D1 ACFF ? C'était en tout cas l'intention de la direction, fermement affirmée dans un communiqué récent.

Mais un nouvel obstacle se présente désormais sur la route de l'Olympic Charleroi : le club n'a pas obtenu la licence pour la D1 FFA (ex-D1 ACFF), et pourrait donc se retrouver relégué en D2 FFA. Une terrible décision, dont la direction prend acte, comme elle l'annonce via ses réseaux.

"La direction du Royal Olympic Club Charleroi prend acte de la décision de la Commission des Licences de ne pas nous octroyer la licence D1B ainsi que la licence D1 FFA. Le ROCC a déjà dû faire face à des décisions similaires. À chaque fois, le club a démontré sa solidité, son sérieux et sa capacité à faire valoir ses droits dans le cadre prévu. Cette expérience nous permet aujourd’hui d’aborder la situation avec lucidité, confiance et détermination, sans la moindre inquiétude quant à la suite", lit-on. 

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