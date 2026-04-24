La victoire du Cercle était un détail : les Groen & Zwart ont surtout annoncé une prolongation de contrat !

Le Cercle de Bruges s'est imposé vendredi soir face à Dender (2-1). Un match sans enjeu, Dender étant déjà relégué, et qui aura surtout été marqué par la prolongation de contrat de Warleson.

Le Cercle Bruges a connu un début de match compliqué face à un Dender entreprenant, qui prenait l'initiative via Oratmangoen et Sambu. Quelques tentatives des visiteurs ont toutefois été systématiquement signalées hors-jeu ou simplement neutralisées par Warleson.

Petit à petit, le Cercle a rétabli l'équilibre, même si la domination brugeoise dans la possession n'a d'abord généré que peu de réel danger. Ngoura a cadré sa première frappe, mais Dietsch n'a eu aucune difficulté à capter sa tentative.

Aux alentours de la demi-heure, la rencontre s'est soudainement ouverte. Après une phase brouillonne, le ballon est arrivé à Oumar Diakité via Diop, et l'attaquant a conclu avec sang-froid en s'aidant du poteau : 1-0. Dender a réagi dans la foulée avec plusieurs contre-attaques tranchantes, mais Warleson et Kakou ont empêché Acquah et Toshevski d'égaliser.

Comme en première période, Dender a bien repris le match, visiblement décidé à préparer au mieux son barrage pour le maintien. Acquah a immédiatement forcé Warleson à une parade des poings, et le gardien brésilien a dû encore rester vigilant un peu plus tard au terme d'une longue séquence de Dender.

Aux environs de l'heure de jeu, une série de changements a eu lieu des deux côtés, avant que le Cercle ne se montre à nouveau efficace. Après une récupération de Diaby, Ibrahim Diakité a servi Oumar Diakité, qui s'est bien retourné et a placé le 2-0 dans le coin gauche.





Dans les dernières minutes, Dender a poussé et a fini par être récompensé avec un but mérité. Sur un centre rasant de Sambu, Kakou a dégagé dans les pieds de Viltard, qui a conclu avec maîtrise pour faire 2-1. Les visiteurs ont continué de mettre la pression, mais le Cercle a tenu bon.

L'option du contrat de Warleson levée

Avant la rencontre, le gardien Warleson a été mis à l'honneur pour son 100e match sous les couleurs du Cercle Bruges. Le club brugeois a ensuite annoncé que l'option dans son contrat avait été levée. Il est désormais lié aux Groen & Zwart jusqu'en juin 2027. Une prolongation que le Brésilien a justifiée par un excellent match dans la foulée.