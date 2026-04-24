Ivan Leko doit-il s'attendre à une réception chaude à Gand ? La réponse claire de Rik De Mil

Ivan Leko fait son retour à la Planet Group Arena le temps d'un après-midi. Dimanche à 13h30, le choc entre La Gantoise et le Club de Bruges est au programme, mais le "cas" Leko n'est plus dans les têtes, affirme Rik De Mil.

"Un match contre le Club de Bruges est toujours spécial pour tout le club", a déclaré Rik De Mil lors de sa conférence de presse avant le choc face aux Blauw-Zwart. Pas besoin en effet de chercher une motivation supplémentaire dans ce match, après un début de Playoffs délicat pour les Buffalos.

Ivan Leko revient à Gand : quel accueil ?

Mais on écrira bien sûr beaucoup au sujet de... Ivan Leko. Début décembre, après un match face à l'Union Saint-Gilloise, il a soudain quitté la Planet Group Arena pour rejoindre le Jan Breydel et y prendre la tête du Club de Bruges, qui venait de se séparer de Nicky Hayen.

Dans la foulée, De Mil a succédé à Leko à La Gantoise en provenance du Sporting de Charleroi. Et aux yeux de l'ex-Carolo, ce chapitre, qui a fait tant de remous à l'époque, est clos.

"Honnêtement, j'ai le sentiment que ce sujet n'est plus vraiment évoqué", a indiqué De Mil en conférence de presse. "Lors du premier match contre le Club de Bruges, à Bruges, je le ressentais encore, parce que c'était tout récent. À ce moment-là, on en a parlé".



"Je n'ai pas l'impression que cela soit encore d'actualité. Ce sont des choses qui arrivent dans le football. Le groupe a poursuivi sa route. Ce n'est pas un sujet que je vais moi-même remettre sur la table", a conclu très clairement le T1 des Buffalos.