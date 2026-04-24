🎥 Une "spirale positive" de 45 minutes à entretenir à Charleroi : "Cela reste un match important"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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🎥 Une "spirale positive" de 45 minutes à entretenir à Charleroi : "Cela reste un match important"
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Non, la saison du Sporting Charleroi n'est pas encore terminée, selon Mario Kohnen. Le T1 des Zèbres qualifie le déplacement à Louvain d'important pour "conserver la spirale positive" acquise lors de la deuxième période à Genk.

Le Sporting Charleroi vient de vivre deux revirements de situation en sa défaveur dans le temps additionnel. D'abord contre le Standard, où Tobias Mohr a inscrit le but de la victoire dans les derniers instants, puis à Genk, où Mardochée Nzita a marqué contre son camp à cinq minutes de la fin du temps réglementaire.

C'est cependant après quarante-cinq très bonnes minutes à la Cegeka Arena que le Sporting se déplacera à Louvain, ce samedi (16h00) dans le cadre de la cinquième journée des Europe Play-Offs. En conférence de presse, Mario Kohnen a donc assuré vouloir s'appuyer sur cette deuxième période pour s'imposer au King Power at Den Dreef.

"D'abord, je pense que ça sera un match compliqué. Louvain est un adversaire qui presse, qui essaye de chercher l'homme contre l'homme, qui est très direct avec son jeu défensif et qui a toujours une bonne organisation. Avec le ballon, on devra donc être bien meilleurs que lors de la première mi-temps à Genk, et apporter de la qualité comme en deuxième mi-temps", a déclaré le T1 des Zèbres.

Un match pour du beurre, mais important quand même pour Charleroi

Toujours à huit points du Racing Genk et de Westerlo, Charleroi semble largué dans la course à la septième place. Mario Kohnen évoque néanmoins "un match important", ne serait-ce que pour conserver la "spirale positive" en marche depuis la deuxième période à Genk.

"Je pense que c'est un match important, car on est sortis d'une défaite qu'on ne méritait pas contre le Standard avec un match contre Genk où, après avoir souffert en première mi-temps, on a très bien joué après la pause et où on aurait même pu inscrire un deuxième but, même si le partage est pour moi logique. On doit rester dans cette spirale positive, ce qui signifie prendre trois points à Louvain."

Lire aussi… Trois absents plutôt que deux à Charleroi pour le déplacement à Louvain ?

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