Pas de licence au RWDM ? Pourquoi cette décision de la Commission... ne change rien à Molenbeek

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Pas de licence au RWDM ? Pourquoi cette décision de la Commission... ne change rien à Molenbeek
Photo: © photonews
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Le RWDM n'a pas obtenu sa licence pour évoluer en D1 FF (ex-D1 ACFF). Mais cette décision, si elle peut sembler catastrophique, n'a en réalité rien changé en interne.

Les choses ne vont pas bien au Stade Machtens. Le RWDM Brussels est au bord du gouffre : relégué en raison du quota d'équipes U23 devant demeurer en Challenger Pro League, le club est surtout menacé par une décision de justice qui pourrait le déclarer en faillite et donc le voir disparaître purement et simplement du football belge.

La décision de la Commission des Licences de ne pas accorder le précieux sésame permettant au RWDM d'évoluer en D1 FFA (ex-D1 ACFF, troisième échelon de notre football) la saison prochaine pourrait donc sembler être le dernier clou de cercueil du club bruxellois.

Pas de licence pour le RWDM : ce n'est pas une surprise 

En réalité, tout se passe presque "comme prévu" : personne au club n'espérait obtenir cette licence en première instance. C'est ce que relate Julien Denoël, suiveur du RWDM pour Sudinfo, qui précise même que le RWDM "n'a même pas cherché à rentrer un dossier complet".

Le club est en effet dans tous les cas en attente d'une reprise qui, dès lors, devrait permettre de fournir un dossier en ordre à la date de l'appel (la Commission a donné un mois au RWDM Brussels pour cela). 

Et dans le cas où aucun repreneur n'arrivait ? La faillite du RWDM serait alors prononcée pour le 1er juin - ce qui signifie que ne pas obtenir la licence pour la D1 FFA serait un détail. Bref : cette annonce de non-obtention de la licence pour le RWDM est un détail purement administratif. 

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