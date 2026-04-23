Les craintes étaient justifiées : le Barça confirme une très mauvaise nouvelle pour Lamine Yamal

Soirée à deux visages pour Lamine Yamal, mercredi soir. Le prodige du FC Barcelone a inscrit le but de la victoire sur penalty face au Cela Vigo, avant de sortir sur blessure dans la foulée.

En football, tout peut basculer très vite, et Lamine Yamal vient de l’expérimenter. Hier, le prodige espagnol du FC Barcelone a inscrit le but de la victoire sur penalty contre le Celta Vigo, avant de s’allonger dans la foulée et de céder sa place sur blessure.

Une blessure rapidement préoccupante, Yamal se tenant l’arrière de la cuisse, ce qui rappelait fortement les images de Kevin De Bruyne en octobre, qui s’était alors déchiré la cuisse en tirant un penalty.

Un sort pratiquement similaire est réservé à l’ailier de 18 ans. Le FC Barcelone l’a confirmé dans un communiqué, Lamine Yamal souffre d’une déchirure des ischio-jambiers, qui marque la fin de sa saison !

Lamine Yamal out pour la fin de saison, mais pas forfait pour la Coupe du monde

"Les examens passés ce jeudi ont confirmé que Lamine Yamal souffre d’une blessure aux ischio-jambiers de la jambe gauche", a indiqué le club.

Déjà champion d’Europe avec l’Espagne en 2024, Lamine Yamal vise désormais un rétablissement complet pour le Mondial 2026, qui débutera dans une cinquantaine de jours. "Le joueur suivra un traitement conservateur. Il manquera le reste de la saison de championnat, mais devrait être rétabli pour la Coupe du monde", conclut le communiqué du Barça.



