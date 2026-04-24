Arsenal est venu voir Bruges - Anderlecht le 6 avril pour un joueur en particulier

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Arsenal est venu voir Bruges - Anderlecht le 6 avril pour un joueur en particulier
Photo: © photonews

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Combien de talents de notre Jupiler Pro League partiront encore pour l'un des cinq grands championnats européens, cet été ? Arsenal se montre en tout cas très attentif, et a assisté au Topper pour un joueur en particulier.

C'est lors du lundi de Pâques, le 6 avril dernier, que le Club de Bruges et le Sporting d'Anderlecht ont ouvert leur campagne de Champions Play-Offs.

Une rencontre remportée par les Blauw & Zwart, 4-2, et scrutée par certains des plus grands clubs européens, qui ont pris l'habitude de venir faire leur marché en Belgique.

Parmi les grandes écuries présentes au Jan Breydelstadion, Arsenal, qui était encore le leader de la Premier League avant sa défaite contre Manchester City.

Arsenal était venu observer Nicolo Tresoldi lors de Club de Bruges - Anderlecht

Les Gunners n'étaient évidemment pas venus faire du tourisme en Venise du Nord, et s'étaient déplacés pour un joueur en particulier : Nicolo Tresoldi, selon les informations du journaliste italien portant le même prénom que l'attaquant brugeois, Nicolo Schira.

L'attaquant germano-italien de 21 ans n'avait pas trouvé le chemin des filets dans cette partie, mais avait assisté Christos Tzolis sur le 3-0 après à peine 37 minutes de jeu. De quoi convaincre Arsenal de passer à l'attaque pendant l'été ? Une question à laquelle seul le temps pourra répondre.

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