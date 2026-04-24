C'est fait, Thorgan Hazard va quitter Anderlecht ! Le nom de son futur club est déjà connu

Pas de prolongation de contrat pour Thorgan Hazard au Sporting d'Anderlecht. L'ancien Diable Rouge va rejoindre la Ligue 1 et le RC Lens, où il disputera la Ligue des champions la saison prochaine.

Débarqué au Lotto Park en septembre 2023 en provenance du Borussia Dortmund, Thorgan Hazard a tout de même disputé, à l'heure d'écrire ces lignes, 92 matchs pour le Sporting d'Anderlecht (21 buts, 21 assists).

Et malgré la fin de saison et la finale de la Coupe de Belgique qui se profilent, l'ancien Diable Rouge ne devrait pas atteindre le cap des 100 matchs sous la tunique mauve et blanche.

En effet, selon les informations de nos confrères de la Dernière Heure Les Sports et Het Laatste Nieuws, Thorgan Hazard a pris la décision de refuser l'offre de prolongation de contrat du Sporting d'Anderlecht et de s'en aller.

Thorgan Hazard va quitter Anderlecht pour le RC Lens

Le flanc gauche de 33 ans ne ferait pas cela par hasard, puisque le nom de son futur club serait déjà connu. Toujours selon la même source, Thorgan Hazard prendra la route du RC Lens, où il disputera vraisemblablement la Ligue des champions la saison prochaine.



Une très belle destination pour Thorgan Hazard, qui décide donc de signer dans son club formateur pour, probablement, y terminer sa carrière. Il ne reste plus qu'à attendre l'officialisation lensoise, mais tout serait déjà quasiment bouclé pour l'ancien Diable Rouge.