Coup dur pour l'Union Saint-Gilloise avant le derby... et même la finale de la Coupe ?

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Coup dur pour l'Union Saint-Gilloise avant le derby... et même la finale de la Coupe ?
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L'Union Saint-Gilloise pourrait bien avoir perdu l'un de ses joueurs pour quelques semaines. Voilà qui tombe au mauvais moment, car la finale arrivera vite.

Ce mercredi, lors du match contre La Gantoise, Mateo Biondic (22 ans) a été touché au bras. Un coup qui ne l'a pas empêché de finir la rencontre, mais une radio était attendue pour déterminer si l'attaquant allemand s'en sortait indemne ou pas.

Selon le Nieuwsblad, le verdict n'est pas bon : Biondic souffrirait en effet d'une petite fracture au niveau de l'avant-bras. Un diagnostic qui pourrait tenir éloigné l'Unioniste pendant plusieurs semaines, même si David Hubert, en conférence de presse ce vendredi, est resté optimiste.

Plus de Biondic cette saison avec l'Union ? 

"Il avait quand même assez mal après la rencontre. Heureusement, une blessure à l'avant-bras n'est pas la fin du monde, il ne va pas perdre trop sur le plan physique", rassure le coach de l'USG, qui reconnaît toutefois que Biondic ne sera pas disponible pour "quelques semaines".

Le derby de ce week-end arrive naturellement trop tôt, mais il y en a un autre, bien plus important, pour lequel Biondic pourrait aussi devoir déclarer forfait : celui qui attend l'Union en finale de la Coupe de Belgique. David Hubert n'a pas donné de détails mais a déclare qu'il espérait pouvoir encore compter sur son joueur cette saison.


Ce serait une grosse perte pour l'Union Saint-Gilloise : en l'absence de Promise David, Biondic faisait partie des joueurs capables d'animer l'attaque, même si l'Allemand n'a jusqu'ici trouvé le chemin des filets qu'à deux reprises. Son beau but contre Bruges, toutefois, augurait du meilleur dans ces Playoffs... 

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