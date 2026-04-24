Un nom qui rappellera des souvenirs : un ancien club de D1A espère retrouver le foot professionnel

Du côté néerlandophone aussi, la Commission des Licences a distribué les bons et mauvais points à l'approche de la fin de saison. Un club très ambitieux s'est retrouvé privé de licence, ce qui pourrait profiter au SV Roulers !

En D1 VV, on pourrait bien vivre un coup de théâtre. Voilà de longs mois, et même plusieurs saisons maintenant, qu'un club très ambitieux fait son trou dans le football amateur flamand, avec en ligne de mire l'accession au football professionnel : le Sporting Hasselt.

C'est bien simple : cette saison, Hasselt a longtemps roulé sur la D1 VV. Le club limbourgeois a de très loin la meilleure attaque de la série (nous vous en parlions en fin d'année passée), et si cette efficacité ne s'est pas traduite tout au long de la saison par une large avance au classement, le Sporting est tout de même leader de D1 VV et espérait donc monter.

Mais le verdict de la Commission des Licences tombé cette semaine est implacable : le club de l'ambitieux homme de médias Sam Kerkhofs n'a pas obtenu le précieux sésame pour le football professionnel. Un appel devant le BAS devra valider cette décision.

Revoilà le SV Roulers, cinq ans après sa radiation

Et si le Sporting Hasselt devait bel et bien se voir refuser l'accession à la Challenger Pro League, un club se tient prêt : le SV Roulers, premier club au classement à disposer de la licence. Il restera à ne pas s'incliner à la maison contre THES Sport lors du dernier match pour valider ce statut.

Roulers, bien sûr, c'est un nom que les supporters belges connaissent bien : le KSV Roulers a évolué cinq saisons en D1 dans son histoire, la dernière fois en 2009-2010. Après 10 ans en D1B, le KSV Roulers a déposé le bilan en 2021... et renaissait de ses cendres via le truchement du VK Dadizele un peu plus tard. Le VK changeait de nom, devenant SV Roulers, et déménageait au Schiervelde, stade historique de Roulers : le tour de passe-passe, fréquent au sein du football belge, était complet.





Désormais, comme le relatent le président Alexander Verduyn et le CEO Tom Vroman dans le Nieuwsblad, le SV Roulers est prêt à revenir au sein du football professionnel : "Quand le train passe, il faut sauter dedans". Réponse dans quelques semaines avec le verdict du BAS concernant les licences.