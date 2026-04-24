Analyse Comment contrer l'arme fatale de l'Union ? Un ancien chouchou du Parc Duden a trouvé le truc

Scott Crabbé, journaliste football
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Comment contrer l'arme fatale de l'Union ? Un ancien chouchou du Parc Duden a trouvé le truc
Photo: © photonews

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Contre La Gantoise, même les phases arrêtées n'ont pas permis à l'Union de passer devant. Siebe Van der Heyden attendait ses anciens coéquipiers de pied ferme.

Déjà la seule équipe à ne pas avoir perdu au Parc Duden en phase classique, La Gantoise a réédité sa performance en Playoffs. Après sa performance de haut niveau contre le Club de Bruges, l'Union avait les jambes lourdes. Mais il ne faut pas sous-estimer la prestation collective gantoise pour autant.

Des matchs en mode diesel, avec une première mi-temps comme prolongation de l'échauffement, le Parc Duden en a connus quelques-uns cette saison. Dans cette situation, les phases arrêtées ont aidé à décanter la situation à plus d'une reprise ; l'Union est d'ailleurs l'équipe la plus productive du championnat en la matière.

Ruser face à Sykes et Burgess 

Siebe Van der Heyden n'y est sans doute pas étranger. En ancien Unioniste qui se respecte, il n'a pas son pareil pour déjouer les blocs et jouer des coudes quand il faut : "On savait qu'il fallait être très agressifs dès la première minute, mais aussi intelligents", explique-t-il à notre micro.

"On ne peut pas toujours gagner un duel contre Sykes ou Burgess, alors il faut s'assurer qu'ils ne puissent pas conclure facilement. On l'a très bien fait. L'Union n'a pas créé grand-chose ; on a su saisir nos occasions pour retrouver notre calme. Même si on aurait pu faire un peu mieux en seconde mi-temps", poursuit-il.



Lire aussi… Une grande première depuis la défaite...à Anderlecht pour l'Union : le dilemme de David Hubert

Une prestation très intelligente...qui ralentit 'son' Union dans la course au titre : "Oui, ça, ça me motive un peu moins", grimace-t-il. "Mais c'est le jeu, j'essaie juste de me battre pour le club où je suis. J'aime toujours beaucoup l'Union et ça ne changera jamais, mais sur le terrain, je ne veux pas perdre".

La prochaine étape ? Gagner un match dans ces Playoffs : "On attend toujours cette victoire ; peut-être qu'elle arrivera ce week-end". Cela l'aiderait à se faire 'pardonner' par l'Union, puisque cela entraverait cette fois la progression brugeoise. 

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