Le rêve fou de l'Italie : un entraîneur du top absolu pour relancer la Squadra Azzurra ?

Qui succédera à Gennaro Gattuso à la tête de l'Italie ? Il faudra du courage pour tout reconstruire après un fiasco comme celui du mois de mars dernier.

L'Italie traverse une crise presque sans précédent : en mars dernier, la Squadra Azzurra a été éliminée en barrages pour la Coupe du Monde 2026, et manquera donc sa troisième Coupe du Monde consécutive. Même le titre européen conquis en 2021 ne peut pas atténuer la douleur d'un tel fiasco, qui a emmené avec lui Gennaro Gattuso et le président de la fédération italienne Gabriele Gravina.

Désormais, la question est : qui osera prendre la tête de cette sélection ? Tout risque fort d'être à refaire, et l'Italie se cherche en vain une nouvelle génération talentueuse depuis l'Euro 2020 remporté grâce aux derniers éclairs de vieux de la vieille.

Plusieurs noms ont déjà été cités, pour la plupart italiens ; l'un des candidats les plus crédibles semblait être Antonio Conte, l'actuel entraîneur du Napoli. Mais la Gazzetta dello Sport évoque désormais une piste bien plus surprenante : Pep Guardiola.

Guardiola, sélectionneur de l'Italie ?

Actuellement, Guardiola est bien sûr l'entraîneur de Manchester City et il est encore bien parti pour réaliser des miracles avec les Skyblue, renversant une course au titre qu'on pensait perdue depuis des mois. Mais chaque année, l'hypothèse de son départ revient, et paraît un peu plus plausible.

Et selon le célèbre quotidien italien aux pages roses, s'il devait partir, l'idée de prendre la tête de la Squadra Azzurra ne serait pas pour lui déplaire. Guardiola a des liens avec l'Italie : même si ce n'était pas la période la plus réussie de sa carrière, il a joué en Serie A, pour Brescia et la Roma. Un passage marqué notamment par une affaire de dopage qui l'a plombé.





Y a-t-il pour autant déjà eu une approche de la fédération italienne de football ? Pas forcément, mais la Gazzetta affirme que si contact il y a, Pep Guardiola écoutera la proposition qui lui sera faite. On imagine qu'avec son statut, le Catalan aura des offres bien plus lucratives sur la table, mais celle-ci serait purement romantique : redresser une grande nation du football qui a plus qu'un genou à terre sur la scène internationale.

Le média italien précise cependant que des sponsors pourraient aider la fédération à prendre un charge un tel salaire, et que Guardiola a en tête depuis longtemps de prendre la tête d'une sélection, afin de changer de rythme après plus d'une décennie en Premier League. Alors, qui sait... ?