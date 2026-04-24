Un absent de marque, mais le retour d'un joueur crucial face à la RAAL, ce dimanche

La RAAL ne devra pas affronter Benoît Nyssen, blessé au dos, ce dimanche. Elle devra par contre bien se défaire de Jeppe Erenbjerg, de retour de blessure.

Les dés sont déjà jetés en Relegation Play-Offs. Largement battu contre le Cercle de Bruges le week-end dernier, Dender est assuré de terminer dernier et de jouer le barrage contre le vainqueur du tour final de la Challenger Pro League.

Cela ne signifie pas pour autant que la saison s'arrête pour Zulte Waregem, le Cercle et la RAAL La Louvière, à qui il reste trois rencontres à disputer.

Et alors que le Cercle recevra Dender ce vendredi soir, l'entraîneur de Zulte, Steve Colpaert, sera privé d'un joueur important pour la réception de la RAAL, dimanche, selon les informations de nos confrères de Het Nieuwsblad : Benoît Nyssen.

Pas de Nyssen, mais bien Erenbjerg pour affronter la RAAL

L'ancien latéral droit du RFC Liège souffre en effet du dos et est laissé au repos pour cette rencontre. L'Essevee enregistre par contre le retour de blessure de Jeppe Erenbjerg.

Une rencontre pour du beurre, que les Loups voudront tout de même remporter afin de décrocher leur première victoire dans ces Relegation Play-Offs, après trois défaites subies sans marquer le moindre but.



