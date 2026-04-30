Emrehan Gedikli, un véritable flop au RFC Liège...

S'il y a bien un joueur qui n'a pas convaincu en cette deuxième partie de saison au RFC Liège, c'est Emrehan Gedikli. Le buteur turc ne s'est pas montré décisif à une seule reprise.

Arrivé libre l’hiver dernier, Emrehan Gedikli a finalement débarqué comme une solution de repli après le transfert avorté de Khadim Dieng. Le Sénégalais avait d’abord été annoncé comme nouveau joueur du club, avant que sa visite médicale ne fasse capoter l’opération.

C'est donc finalement Emrehan Gedikli qui a rejoint le club avant l'entame de la deuxième partie de saison. L'ancien joueur de la KAS Eupen a fait ses débuts contre le Jong Genk le 14 février dernier. Il était monté au jeu à environ vingt minutes du terme.

Il a ensuite pris part à neuf autres rencontres sous les couleurs sang et marine. Il n'a cependant absolument pas convaincu, ne marquant même pas un seul but. C'était pourtant évidemment son objectif de marquer... "Je suis un buteur et je viens pour marquer des buts, mais aussi aider mes coéquipiers à en marquer", avait-il déclaré à son arrivée au club.

Un défenseur... en numéro neuf

Gaëtan Englebert a carrément préféré aligner Eric N'Jo, défenseur central, au poste de numéro neuf plutôt que l'attaquant turc. Cela en dit long...



Pour la demi-finale retour des Promotion Play-offs, il n'a même pas joué. Les Sang et Marine se sont inclinés 1-2 contre Lommel après leur défaite 3-0 en déplacement.