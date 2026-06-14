Interview Jeremy Doku à coeur ouvert : "Le niveau Ballon d'Or ? C'est un avis, mais je veux en faire un fait"

Jeremy Doku à coeur ouvert : "Le niveau Ballon d'Or ? C'est un avis, mais je veux en faire un fait"
Photo: © photonews

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Le nom de Jeremy Doku est sur toutes les lèvres. Et nous pouvons vous l’assurer: pas seulement en Belgique. Tout le monde a hâte de le voir jouer au Mondial. Lui-même s’est fixé une mission personnelle: prouver qu’il a le niveau pour le Ballon d’Or.

Jeremy Doku doit être le facteur X de la Belgique dans cette Coupe du Monde 2026. Quand il est dans un bon jour – et cela arrive très régulièrement ces derniers temps – il est tout simplement inarrêtable. « Jerre » est l’arme ultime de Rudi Garcia, et devient peu à peu un nom connu dans le monde entier. Mais lui veut encore ajouter une dimension à son jeu avant de se considérer comme l’un des - voire le - meilleurs ailiers de la planète.

Jeremy, contre la Tunisie, en tribune de presse, on espérait franchement que tu restes aux vestiaires à la mi-temps. Leurs tacles te ciblaient clairement. Tout le monde espère que tu restes à 100% physiquement.

"Oui, évidemment. C’étaient de gros tacles, très appuyés, mais je n’ai pas eu peur. Je me suis relevé et j’ai pu continuer à jouer. Ce n’était pas si grave. Ma cheville n’a pas tourné."

Comment tu vis ce genre de tacles ? Tu prends ça comme un compliment, parce que les adversaires veulent t’arrêter à tout prix ?

"Je ne me fâche pas vraiment. Bien sûr, tout dépend de l’intention. Si quelqu’un essaie juste de me stopper et tacle fort, je n’ai aucun problème avec ça. Si l’intention est mauvaise, alors oui. Mais je ne pense pas que c’était le cas cette fois. Quand je prends des tacles, on peut peut-être voir ça comme un compliment. Ça ne me met pas en colère."

Lire aussi… "Vous pouvez la gagner" : quand le Roi parle à Rudi Garcia et aux Diables Rouges avec ambition

Tu as quand même un bon garde du corps. Kevin De Bruyne est intervenu directement pour toi.

"C’est beau de la part de Kevin. Qu’il se lève pour moi à ce moment-là."

Tu ne t’es pas dit une seule seconde qu’il fallait arrêter de prendre des risques, avec la Coupe du monde qui arrive ?

"Non, non. Au final, c’est du football. Je suis un amoureux du jeu, je veux jouer. En plus, c’était à domicile, devant notre public. Je veux juste prendre du plaisir. Ce n’est pas parce que la Coupe du monde approche que je vais me mettre à fuir. Sinon je ne m’entraîne plus non plus, vous comprenez ?"

Ces tacles font simplement partie de ton style de jeu ?

"Oui, les tacles, il y en aura de toute façon. Ça fait partie du jeu. En Angleterre, c’est souvent comme ça aussi. Comme je l’ai dit : je n’ai rien eu. Quand tu dribbles et que tu gardes longtemps le ballon, ça peut créer de la frustration, ou des tacles qui passent à côté du ballon. Et là, c’est toi qui prends, mais ça fait partie du jeu."

Tu comprends que ça ait paniqué quand tu as dû quitter l’entraînement récemment ?

"Sur le moment, je ne comprends pas, parce que pour moi ce n’était pas si grave. Je ne lis pas vraiment les journaux, mais j’ai évidemment des gens en Belgique. Mes parents m’ont raconté tout ce qui se disait. Je comprends, bien sûr. C’est une Coupe du monde, un grand moment. Quand quelque chose comme ça arrive, les gens ont peur. Surtout s’ils ne savent pas si tu vas t’entraîner le lendemain. Mais je suis content que tout soit clarifié maintenant et que tout le monde sache que tout va bien."

Beaucoup de gens te voient comme une des grandes stars de cette équipe. Tu le ressens aussi comme ça ?

"C’est difficile à dire. Bien sûr, je sais qu’on attend beaucoup de moi. Quand tu joues dans un club comme ça et que les performances suivent, c'est la suite logique. Je ne vais pas le nier. Mais je suis toujours très critique envers moi-même. Je sais à quoi ressemble un bon Jeremy, et à quoi ressemble un mauvais Jeremy. Je vais tout faire pour être la meilleure version de moi-même."

Tu sens que tout est réuni pour montrer le meilleur Jeremy ?

"Oui, tout est réuni. Après, ça se joue dans les matchs. On verra si c’est un bon Jeremy ou pas. Parfois je me sens très bien avant un match et je ne fais pas ma meilleure prestation. Mais je me sens bien, je suis en forme, et tout est là pour faire une bonne Coupe du monde et apporter ma pierre à l’équipe."

Toby Alderweireld t’a comparé à des joueurs comme Michael Olise, niveau Ballon d’Or. Tu te vois un jour à ce niveau ?

"D’abord, je veux remercier Toby de dire ça. Il a joué avec moi. Mais je sais une chose sur moi : je veux y arriver et je sais que je peux y arriver. Si tu poses la question à moi ou à quelqu’un d’autre, tu auras toujours des avis différents. Mais moi, je sais sur quoi je dois travailler pour y arriver sans discussion."

Sur quoi dois-tu t’améliorer précisément ?

"Sur mon efficacité. On ne va pas dire que d'autres ailiers sont meilleurs que moi dans tout. Mais je sais qu’ils sont meilleurs que moi dans certains domaines, dont l'efficacité, et c’est un fait. Aujourd’hui, les statistiques jouent un grand rôle. Je dois travailler là-dessus. Comme ça, ce ne sera plus une question d’opinion, mais de faits."

Quels sont les défenseurs les plus difficiles à affronter ?

"C’est compliqué. Parce qu’aujourd’hui je suis presque toujours en deux contre un. Du vrai un contre un, j’en ai presque jamais. Je dis toujours à mes coéquipiers que, normalement, un attaquant doit passer un défenseur en un contre un. Le défenseur ne sait pas où tu vas, ne sait pas quand tu démarres, et je suis plus rapide. Ça fait déjà trois désavantages pour lui. Je trouve qu’un attaquant a un avantage dans ce cas-là."

Ça change beaucoup pour toi s’il y a un ou deux défenseurs en face ?

"Oui, ça dépend. Quand je suis face à deux joueurs, la plupart du temps je ne vais pas y aller. Mais dans ce cas, ailleurs, quelqu’un est libre. C’est aussi la différence entre le Jeremy d’aujourd’hui et celui que j’étais à dix-huit ans."

Tes statistiques avec l’équipe nationale se sont fortement améliorées ces derniers mois. Qu’est-ce qui a changé ?

"Je pense que je lève davantage la tête, que je suis plus calme avec le ballon et que je choisis mieux mes moments. Peut-être que les adversaires ont aussi plus peur, je ne sais pas. Je dirais surtout : plus de maturité."

Tu es satisfait de ces chiffres ?

"Cinq buts et cinq assists en onze sélections, c’est bien. Mais si je repense au match contre la Tunisie, il y a deux moments où je dois marquer. Un où Charles me donne le ballon et un où Leandro me le donne. C’est exactement ce que je veux dire. Ces actions doivent se terminer par un but ou une passe décisive."

Tu analyses encore souvent ces moments après coup ?

"Oui. D’abord, ça reste dans ma tête. Ensuite, je revois le match. La manière dont tu vis un match et ce que ça donne à l’image, ce sont deux choses différentes. Parfois je vois que quelqu’un était libre ou que j’aurais dû faire autre chose. Si je veux vraiment être considéré comme faisant partie du tout haut niveau, alors ces moments doivent donner des buts ou des assists."

Qu’est-ce que tu veux atteindre personnellement à cette Coupe du monde ?

"Je serai satisfait si, en tant qu’équipe, on fait un bon tournoi. Tu peux jouer aussi bien que tu veux individuellement, au final il faut aller le plus loin possible en équipe. Je veux aller le plus loin possible avec les Diables et apporter ma pierre à l'édifice en faisant la même chose que ces derniers mois".

En quoi ce tournoi est différent des précédentes phases finales ?

"Il y a évidemment plus de jeunes maintenant. L’ambiance est bonne. Si je repense à la dernière Coupe du monde, on avait encore perdu contre l’Égypte en préparation. C’est complètement différent d’aujourd’hui. On a battu la Croatie, une bonne équipe, puis la Tunisie. Bien sûr, ce ne sont que des amicaux, mais l’ambiance est bonne et il y a beaucoup de qualité dans ce groupe".

Tu as le sentiment que la Belgique peut devenir championne du monde ?

"Pas forcément comme ça. Au final, dans une Coupe du monde, tout le monde a le sentiment qu’il peut être champion du monde. Nous, on se dit surtout qu’on est sur la bonne voie. Si tout le monde continue à faire ce qu’il fait maintenant, ça dépend de nous. Mais on sait aussi que, dans un tournoi, il y a beaucoup plus que l’ambiance."

Lors du dernier Euro, tu n’as joué que 18 minutes. Comment tu regardes ça aujourd’hui ?

"À l’époque, j’avais été blessé pendant un an et je n’avais pas été avec l’équipe nationale. Le simple fait d’être dans le groupe n’allait pas de soi à ce moment-là. Bien sûr que j’étais déçu de ne jouer que dix-huit minutes. Peut-être que je n’étais pas encore prêt. Mais je pense quand même avoir montré en dix-huit minutes que je pouvais apporter quelque chose."

Penses-tu recevoir assez de reconnaissance internationale ?

"C’est difficile à dire. Comment tu mesures ça ? Je ne lis pas d’articles et je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Instagram, je le supprime même souvent. Aujourd’hui tu es là, demain ça peut être différent. Je ne veux pas que ça me monte à la tête. Je fais juste mon truc."

Tu te vois comme un leader dans ce groupe ?

"Quand c’est difficile, je vais essayer à ma manière de trouver une solution. En demandant le ballon, en faisant une action ou en créant quelque chose à partir de rien. Ou peut-être en provoquant une faute pour que l’équipe puisse respirer un peu. Me cacher ? Non, je ne fais pas ça."

Es-tu le joueur le plus important de cette sélection ?

"Non. Tout le monde est important à son poste. Je ne suis pas plus important que le gardien ou que quelqu’un d’autre. On ne peut pas jouer à dix."

Fais-tu partie des meilleurs ailiers du monde ?

"Je joue dans un grand club et je ne m’en sors pas mal. Donc, évidemment, je sais que je fais partie de ces noms-là. Mais ce n’est pas à moi de le dire. Il y a beaucoup de très bons ailiers. Kvaratskhelia, Olise, Musiala... Il y a beaucoup de joueurs que tu regardes et dont tu peux apprendre des choses".

Tu suis qui sera ton adversaire direct ?

"Pas vraiment. La plupart du temps, je regarde ça dix minutes avant l’échauffement sur la tablette. Mais pour moi, ça ne change pas grand-chose".

Tu attends bientôt ton premier enfant. Ta famille vient à la Coupe du monde ?

"Non, ils ne viendront pas. Le vol est trop long pour une femme enceinte".

Tu pourrais éventuellement rentrer si l’accouchement a lieu pendant la Coupe du monde ?

"Ça dépend du moment, mais c’est mon premier enfant. Si tu me demandes ce que je veux, je veux être là, c’est sûr. Personne ne veut rater la naissance de son premier enfant. Mais je sais aussi que, dans le football, il y a beaucoup de choses à gérer. Heureusement, la fédération tient compte de la situation des joueurs, donc on verra ce qui est possible".

La Belgique peut-elle être championne du monde sans toi ?

"Je ne sais pas. Tout le monde est remplaçable. Certains, peut-être, plus facilement que d’autres".

Merci Jeremy !

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 1
Play-offs 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Anderlecht
Egypte
Jérémy Doku

Plus de news

"Vous pouvez la gagner" : quand le Roi parle à Rudi Garcia et aux Diables Rouges avec ambition

"Vous pouvez la gagner" : quand le Roi parle à Rudi Garcia et aux Diables Rouges avec ambition

20:00
Le poste le plus indécis des Diables Rouges : l'ultime question de Rudi Garcia avant l'Egypte

Le poste le plus indécis des Diables Rouges : l'ultime question de Rudi Garcia avant l'Egypte

17:30
LIVE Coupe du monde 14/6 : Pays-Bas et Japon avancent avec confiance

LIVE Coupe du monde 14/6 : Pays-Bas et Japon avancent avec confiance

19:40
🎥 Quand De Bruyne, Vanaken et De Ketelaere sont dans la même équipe... Onana craque

🎥 Quand De Bruyne, Vanaken et De Ketelaere sont dans la même équipe... Onana craque

11:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/06: Bayram - Olaru - Halhal

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/06: Bayram - Olaru - Halhal

19:00
Le staff des Diables Rouges a pris une décision concernant Zeno Debast

Le staff des Diables Rouges a pris une décision concernant Zeno Debast

05:18
Son nom de famille vous dira peut-être quelque chose : cette Belge est une star absolue en Égypte ! Interview

Son nom de famille vous dira peut-être quelque chose : cette Belge est une star absolue en Égypte !

10:00
Un titulaire de Westerlo sur le départ pour près de cinq millions d’euros ?

Un titulaire de Westerlo sur le départ pour près de cinq millions d’euros ?

19:00
Révélation en Belgique, surprise au Maroc et un transfert de premier plan pour ce titulaire de Malines ?

Révélation en Belgique, surprise au Maroc et un transfert de premier plan pour ce titulaire de Malines ?

18:00
Zeno Debast forfait pour le Mondial ? Rudi Garcia a tranché à la dernière minute

Zeno Debast forfait pour le Mondial ? Rudi Garcia a tranché à la dernière minute

09:30
Visite médicale prévue lundi : une nouvelle recrue arrive à l’Union

Visite médicale prévue lundi : une nouvelle recrue arrive à l’Union

18:30
La ministre flamande des Sports tacle l’Union belge à propos des Diables Rouges : "Je le déplore"

La ministre flamande des Sports tacle l’Union belge à propos des Diables Rouges : "Je le déplore"

13:15
Un Diable donne le sourire à De Bruyne : "Il me rend la vie beaucoup plus facile"

Un Diable donne le sourire à De Bruyne : "Il me rend la vie beaucoup plus facile"

08:00
"Je sais qu'il ne me reste pas 10 ans" : Kevin De Bruyne apaisé avant sa dernière danse

"Je sais qu'il ne me reste pas 10 ans" : Kevin De Bruyne apaisé avant sa dernière danse

08:00
Thomas Meunier a conclu un accord verbal avec son futur club

Thomas Meunier a conclu un accord verbal avec son futur club

15:20
Courtisé, Mandela Keita répond aux rumeurs de transfert

Courtisé, Mandela Keita répond aux rumeurs de transfert

16:50
Kevin De Bruyne confiant concernant Lukaku : "Il s'entraîne très bien ces derniers jours"

Kevin De Bruyne confiant concernant Lukaku : "Il s'entraîne très bien ces derniers jours"

23:53
Son avenir à Lyon s’écrit en pointillés : gros retournement de situation pour Malick Fofana

Son avenir à Lyon s’écrit en pointillés : gros retournement de situation pour Malick Fofana

14:50
Un chantier à tous les étages : le point sur le mercato estival du Club de Bruges

Un chantier à tous les étages : le point sur le mercato estival du Club de Bruges

13:45
Le fondateur de "Drills" à la tête d’un stage d’élite… avec Victor Osimhen et Landry Dimata

Le fondateur de "Drills" à la tête d’un stage d’élite… avec Victor Osimhen et Landry Dimata

14:15
L'une des pires préparations du Mondial ? L'Angleterre a frôlé une nouvelle catastrophe

L'une des pires préparations du Mondial ? L'Angleterre a frôlé une nouvelle catastrophe

12:30
Courtisé et ambitieux : un jeune gardien quitte Genk pour un autre club de Pro League

Courtisé et ambitieux : un jeune gardien quitte Genk pour un autre club de Pro League

12:00
La première claque de cette Coupe du monde : la Turquie piégée par l'Australie

La première claque de cette Coupe du monde : la Turquie piégée par l'Australie

10:30
"Ce n'est qu'une question d'argent" : une nouvelle règle de la FIFA frustre les supporters européens

"Ce n'est qu'une question d'argent" : une nouvelle règle de la FIFA frustre les supporters européens

20:07
La nouvelle destination de Charles Vanhoutte est connue : l'ancien de l'Union découvrira la Champions League

La nouvelle destination de Charles Vanhoutte est connue : l'ancien de l'Union découvrira la Champions League

21:53
Sa valeur a explosé : un joueur du Standard de Liège pourrait rapporter gros cet été

Sa valeur a explosé : un joueur du Standard de Liège pourrait rapporter gros cet été

11:00
1
L'Écosse fait tomber Haïti et profite du faux pas du Brésil

L'Écosse fait tomber Haïti et profite du faux pas du Brésil

08:30
Le Brésil tenu en échec : le Maroc a failli créer la sensation

Le Brésil tenu en échec : le Maroc a failli créer la sensation

08:45
Vol de matériel à la coupe du Monde : l'Angleterre victime d'un cambriolage

Vol de matériel à la coupe du Monde : l'Angleterre victime d'un cambriolage

07:30
Le Club Bruges maintient ses projets de transfert : ces deux joueurs devraient arriver

Le Club Bruges maintient ses projets de transfert : ces deux joueurs devraient arriver

23:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/06: Preud'homme - Sels - Spileers

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/06: Preud'homme - Sels - Spileers

23:30
"Il y a beaucoup de tensions c'est clair" : un joueur iranien évoque le traitement réservé à son pays

"Il y a beaucoup de tensions c'est clair" : un joueur iranien évoque le traitement réservé à son pays

07:00
Stop ou encore, Luka Modric aurait pris sa décision : sa prochaine destination connue ?

Stop ou encore, Luka Modric aurait pris sa décision : sa prochaine destination connue ?

23:46
📷 Moment d'émotion pour les supporters : un club de JPL perd une partie emblématique de son histoire

📷 Moment d'émotion pour les supporters : un club de JPL perd une partie emblématique de son histoire

23:16
Le Qatar berne la Suisse et obtient un partage historique Analyse

Le Qatar berne la Suisse et obtient un partage historique

23:13
Quel onze pour les Diables Rouges face à l'Egypte ? Voici notre équipe-type probable

Quel onze pour les Diables Rouges face à l'Egypte ? Voici notre équipe-type probable

13/06

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 10
FC Bruges FC Bruges 5-0 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved