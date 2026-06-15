Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/06: Vanhoutte - Saibari - Prudhomme - Cucurella Saseta

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Vanhoutte - Saibari - Prudhomme - Cucurella Saseta

Un ancien coéquipier de Trossard et Scherpen très proche du Real Madrid

La Coupe du monde bat son plein mais n'empêche pas le mercato de tourner. Devant se reconstruire après une saison blanche, le Real Madrid, désormais coaché par José Mourinho, vient de s'offrir les services d'un champion d'Europe 2024. (Lire la suite)

L'ancien joueur du RFC Liège Lucas Prudhomme quitte Al-Dhaid : "Vous êtes devenus comme des frères"

Ancien joueur du RFC Liège notamment, Lucas Prudhomme, milieu offensif de 27 ans, a annoncé son départ d'Al-Dhaid, club émirati qu'il avait rejoint en août 2025. (Lire la suite)