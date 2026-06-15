Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/06: Vanhoutte - Saibari - Prudhomme - Cucurella Saseta
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Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Vanhoutte - Saibari - Prudhomme - Cucurella Saseta
Un ancien coéquipier de Trossard et Scherpen très proche du Real Madrid
La Coupe du monde bat son plein mais n'empêche pas le mercato de tourner. Devant se reconstruire après une saison blanche, le Real Madrid, désormais coaché par José Mourinho, vient de s'offrir les services d'un champion d'Europe 2024. (Lire la suite)
L'ancien joueur du RFC Liège Lucas Prudhomme quitte Al-Dhaid : "Vous êtes devenus comme des frères"
Ancien joueur du RFC Liège notamment, Lucas Prudhomme, milieu offensif de 27 ans, a annoncé son départ d'Al-Dhaid, club émirati qu'il avait rejoint en août 2025. (Lire la suite)
Accord trouvé : Charles Vanhoutte va découvrir la Ligue des champions
Charles Vanhoutte pourrait quitter l'OGC Nice cet été. Des négociations seraient actuellement en cours entre le club français et la formation néerlandaise du Feyenoord Rotterdam. (Lire la suite)
Ce joueur marocain, formé en partie en Belgique, a tapé dans l'œil de Vincent Kompany : il va signer au Bayern
Ismael Saibari va prochainement rejoindre le Bayern Munich de Vincent Kompany. Un accord a été conclu entre le PSV et le club allemand, rapporte le journaliste de Foot Mercato Santi Aouna. (Lire la suite)
Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 14/06