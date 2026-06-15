La surprise du chef face aux Diables ? Hamza Abdelkarim, le "Haaland égyptien" prêt à éclore au Barça

Scott Crabbé, journaliste football
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La surprise du chef face aux Diables ? Hamza Abdelkarim, le "Haaland égyptien" prêt à éclore au Barça

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En Égypte aussi, l'effervescence est grande avant l'entrée en compétition de ce soir contre les Diables Rouges. L'histoire est particulièrement belle pour Hamza Abdelkarim, l'une des grandes promesses des Pharaons.

Comme en 2018, dernière participation égyptienne en Coupe du Monde, les noms les plus ronflants de l'effectif des Pharaons se situent en pointe. Mohamed Salah est toujours là, Omar Marmoush a lui aussi marqué les esprits avec son transfert à 75 millions d'euros du côté de Manchester City. Le nom de Mahmoud Trezeguet n'est pas non plus inconnus des suiveurs du football belge depuis son passage à Anderlecht (et son prêt à Mouscron).

Mais ces dernière semaine, l'un des noms qui fait le plus parler au pays est celui d'Hamza Abdelkarim. Il faut dire que le joueur évolue au FC Barcelone. Avec les U19, certes. Mais cet été pourrait bien déjà être celui de sa révélation au yeux de la planète foot. Portrait du quatrième joueur le plus jeune de ce tournoi.

Âgé de 18 ans et 161 jours, Abdelkarim a toujours frappé les esprits par sa précocité. Recruté par Barcelone en février dernier, le natif du Caire s'était déjà imposé jusqu'en équipe première d'Al Ahly, devenant le joueur le plus jeune à évoluer avec l'équipe fanion du plus grand club d'Egypte depuis le début du siècle.

Plus encore que ses première apparitions dans le championnat égyptien, ce sont sa Coupe du Monde U17 (deux buts inscrits) et sa Coupe d'Afrique des Nations U17 (trois buts), qui ont convaincu le Barça de faire le forcing pour recruter celui que plusieurs observateurs surnomment déjà 'Le Haaland égyptien'.

Lire aussi… Dix-sept des 26 "Pharaons" évoluent toujours au pays : pourquoi l'Égypte cultive cette singularité

Le deal s'est conclu sous forme de prêt. Mais le joueur étant en fin de contrat, Al Ahly a poussé pour faire inclure une option d'achat, histoire de ne pas perdre son grand talent gratuitement. Une option qui a été automatiquement levée il y a quelques jours, à hauteur de 1,5 million (auquel il faudra ajouter quelques bonus).

En pleine ascension

Pour Hamza Abdelkarim, l'été de rêve a déjà commencé. Le garçon a également reçu son baccalauréat. Pendant que les autres pensionnaires de la Masia participaient à la cérémonie de remise de diplôme en Catalogne, Abdelkarim suivait tout cela en vidéo...depuis le camp de base égyptien aux Etats-Unis, dans l'excitation de la préparation d'une Coupe du Monde.

Pourtant, l'hiver n'a pas été facile pour lui. Les négociations entre clubs ont duré longtemps, suscitant une certaine tension chez le jeune attaquant, pour qui jouer chez les Blaugranas représente un rêve de gosse. L'acccord conclu, il a ensuite fallu retourner en Egypte pour obtenir un contrat de travail, avec un certain retard administratif à la clé.

Mais lorsqu'Abdelkarim a pu se concentrer sur le terrain, il a tout de suite fait l'unanimité. Hansi Flick le compte d'ailleurs d'ores et déjà parmi les joueurs qu'il veut voir avec l'équipe première lors de la présaison. "Souvenez-vous de mes mots : Hamza Abdelkarim jouera un jour un rôle majeur à Barcelone", avance le sélectionneur égyptien Hossam Hassan.

Sauf qu'avant cela, il y a une Coupe du Monde à disputer. A moins qu'Hossam Hassan n'opte pour la carte de la surprise, Hamza Abdelkarim ne devrait pas toutefois débuter contre les Diables. Lors de ses deux premières apparitions en sélection, il était monté au jeu en fin de match et pourrait ainsi faire de même ce soir.

Nul doute que Rudi Garcia en aura touché un mot à son groupe. C'est que le garçon a connu ses premières heures de gloire grâce à Al Ahly, dont le surnom est...les Diables Rouges. Espérons qu'il n'en soit pas de même sur la scéne internationale ce soir. 

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