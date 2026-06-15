"Capi" Tielemans ose-t-il recadrer ses aînés ? "Si j'ai quelque chose à dire..."

Rudi Garcia a pris une décision osée après quelques mois de règne : faire de Youri Tielemans le capitaine des Diables Rouges. Un choix dont il est très heureux.

Le brassard des Diables Rouges a souvent été synonyme de tension ces dernières années. En réalité, après la retraite d'Eden Hazard, capitaine emblématique de la sélection depuis l'ère Martinez, aucun capitaine ne se démarquait avec un brassard passant de Kevin De Bruyne à Romelu Lukaku ou Thibaut Courtois, créant une frustration qui avait fini par éclater en 2023 sous Domenico Tedesco.

Heureusement, tout ça, c'est du passé. Rudi Garcia a pris le temps de la réflexion, a laissé passer quelques rassemblements internationaux et a fini par trancher... en faveur de Youri Tielemans. Une petite surprise, mais le calme et la maturité de l'ancien d'Anderlecht ont vite séduit. Garcia a d'ailleurs déjà affirmé que c'était "sa meilleure décision" depuis qu'il est devenu sélectionneur - "J'en dis des bêtises, parfois", plaisante-t-il d'ailleurs quand un confrère le lui rappelle.

Youri Tielemans dit ce qu'il a à dire, même aux anciens

À 29 ans, Tielemans aborde donc une première Coupe du Monde en tant que capitaine. "C'est un grand honneur et ces mots du sélectionneur témoignent d'une grande confiance", se réjouit-il. "J'espère continuer comme ça, mais aussi pouvoir le lui rendre sur le terrain".

Reste une question : comment Youri Tielemans gère-t-il ce rôle alors que le noyau compte encore quelques cadres de la génération dorée comme Courtois, Lukaku, De Bruyne et Meunier ? "C'est un dialogue, une discussion", relativise le capitaine des Diables Rouges.

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"Je ne vais pas changer l'homme que je suis à cause du brassard. Si j'ai quelque chose à dire aux anciens, je le leur dis", affirme Tielemans. "Mais c'est une discussion. Si eux ont quelque chose à me dire, je suis à l'écoute aussi". Une sérénité retrouvée autour du rôle de capitaine, donc.