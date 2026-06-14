LIVE Coupe du monde 14/6 : Rudi Garcia s'adresse à la presse
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Rudi Garcia tient sa conférence de presse à Seattle
Ce dimanche, veille de Belgique-Egypte, Rudi Garcia se présente face à la presse belge et internationale réunie au Lumen Field.
Un record pour Manuel Neuer
A l'occasion du match contre Curaçao, Manuel Neuer est rentré dans l'histoire. À 40 ans, il est sorti de sa retraite internationale juste avant le tournoi et a été appelé par Julian Nagelsmann. Il était titulaire ce dimanche, et a ainsi rejoint Hugo Lloris avec 20 matchs disputés en phase finale de Coupe du Monde. C'est le record de matchs en phase finale pour un gardien de but dans une Coupe du Monde.
C'est donc une certitude : Manuel Neuer battra ce record, puisqu'il peut disputer jusqu'à un total de 8 rencontres dans ce tournoi et que, sauf blessure, il sera bel et bien largement en tête devant Lloris.
À chaque jour son couac d'organisation dans cette Coupe du Monde 2026. C'est cette fois à l'Uruguay d'en faire l'amère expérience. En effet, selon les informations de la presse uruguayenne, l'avion de la sélection à direction de Miami n'a pas été autorisé à atterrir sur le sol étatsunien.
L'Uruguay est basé au Mexique pour la durée de la phase de poules, et doit donc entrer et sortir du territoire des USA pour les besoins de son premier match contre l'Arabie Saoudite. Mais les papiers de l'avion qui doit emmener la Celeste en Floride ne seraient pas en règle.
Un autre avion a été affrété et l'Uruguay devrait donc pouvoir quitter le Mexique pour les USA ce soir. Il est cependant probable que la conférence de presse de Marcelo Bielsa soit retardée voire annulée au vu de ce retard...
Après le scandale, la FIFA fait un geste en faveur d'Omar Artan, l'arbitre somalien privé de Mondial
C'était le scandale de ce début de Coupe du Monde : Omar Artan, élu meilleur arbitre d'Afrique en 2025, s'est vu refuser l'accès au territoire des USA. L'UEFA lui avait ensuite tendu la main ; désormais, c'est la FIFA qui va faire un geste symbolique. (Lire la suite)
Un Lukaku très concentré : mais pourquoi Romelu a refusé de monter sur la pelouse du Lumen Field ?
L'image était étonnante : alors que les Diables Rouges découvraient, sourire aux lèvres, la pelouse du stade de Seattle, Romelu Lukaku restait à l'écart. Très concentré, il a refusé de monter sur le terrain. (Lire la suite)
Curaçao écrit l'histoire, mais prend tout de même une gifle contre l'Allemagne
Sans surprise, l'Allemagne a déroulé face au petit poucet de cette Coupe du Monde 2026 : Curaçao. Et pourtant, l'équipe de Dick Advocaat a écrit l'histoire. (Lire la suite)
Avant les Diables, un Belge lance son Mondial ce dimanche
Bram Van Driessche va entrer en action pour la première fois du Mondial ce dimanche. L'arbitre belge, sélectionné par la FIFA parmi les arbitres vidéo, dirigera le VAR durant Côte d'Ivoire-Equateur. (Lire la suite)
"Vous pouvez la gagner" : quand le Roi parle à Rudi Garcia et aux Diables Rouges avec ambition
À deux jours de Belgique-Egypte, Rudi Garcia et les Diables Rouges ont reçu un coup de fil très spécial : celui du roi Philippe. Qui n'a pas manqué d'ambition ! (Lire la suite)
Pays-Bas et Japon arrivent avec confiance
Les Pays-Bas et le Japon se montrent aussi confiants avant de s’affronter, ce dimanche soir. Voici les propos de Ronald Koeman en conférence de presse. "Il y aura toujours de la pression. Malgré le fait que nous soyons un petit pays, les Pays-Bas sont une sélection qui est toujours présente dans les grands tournois et nous sommes les premiers à nous imposer d'aller loin."
"Nous savons que ce sera difficile, il y a d'autres très bonnes sélections dans le tournoi, mais nous sommes exigeants avec nous-mêmes car nous avons de la qualité et nous savons ce que nous avons à faire sur le terrain."
Dans le camp d'en face, Tsuyoshi Watanabe, l'ancien de La Gantoise aujourd'hui à Feyenoord. "Nous visons le titre mondial. Nous sommes convaincus d'avoir nos chances. Nous comptons de nombreux joueurs évoluant à un haut niveau à l'étranger, nous connaissons le niveau de notre équipe et nous avons tout simplement une grande confiance en nous."
Et Ayase Ueda, ancien du Cercle de Bruges aussi à Feyenoord. "La grande force de cette équipe japonaise, c'est que presque tous les internationaux évoluent à l'étranger. De ce fait, nous sommes habitués au football européen. De plus, nous formons une équipe très soudée. Nous fonctionnons comme un seul corps ; chaque joueur sait exactement ce que l'on attend de lui."
🇳🇱 Ronald Koeman assume la pression avant l’entrée en lice face au Japon#beINSPORTS pic.twitter.com/p7uSmQunWb— beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 14, 2026
Le poste le plus indécis des Diables Rouges : l'ultime question de Rudi Garcia avant l'Egypte
Le poste de latéral gauche est l’un des plus indécis dans le onze des Diables Rouges. Qui de Maxim De Cuyper ou de Timothy Castagne commencera face à l’Égypte ? Les deux candidats possèdent des arguments en leur faveur. (Lire la suite)
Une victoire à deux chiffres des Allemands ?
L'Allemagne va-t-elle marquer l'histoire de la Coupe du monde, ce dimanche contre Curaçao ? Si Dick Advocaat se montre relativement confiant chez les outsiders, c'est aussi le cas des médias allemands, et notamment du BILD, qui pronostiquent une victoire historique pour la Mannschaft.
"On s'attend à un véritable festival de buts, dès la première minute. Si tout se passe bien, une victoire avec dix buts inscrits est même envisageable. Un tel score n'a été atteint qu'une seule fois auparavant en Coupe du monde. En 1982, la Hongrie avait écrasé le Salvador 10-1." Rendez-vous dans la soirée pour savoir qui aura eu raison de se montrer aussi optimiste.
Dick Advocaat y croit pour Curaçao
L'un des petits poucets de la compétition, Curaçao, va affronter l'un des ogres, l'Allemagne, ce dimanche. Ancien sélectionneur des Diables et aujourd'hui sur le banc de Curaçao, Dick Advocaat croit pourtant en l'exploit.
"Nous avons tout à gagner et rien à perdre. Les attentes ne sont pas très hautes pour nous, sauf à l'intérieur du groupe, parce qu'on a le sentiment que l'on peut surprendre. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Ce sera aussi le cas lors des autres matchs, et puis on verra ce qu'on a accompli", a déclaré le sélectionneur de 78 ans, qui devra également croiser l'Equateur et la Côte d'Ivoire dans ce groupe E.
Dick Advocaat gelooft in Curaçaose stunt tegen Duitsland vanavond 🇨🇼😳— ESPN NL (@ESPNnl) June 14, 2026
"Wij geloven dat we mensen nog kunnen verrassen." pic.twitter.com/cLonfMOCIn
La ministre flamande des Sports tacle l’Union belge à propos des Diables Rouges : "Je le déplore"
Avant même que les Diables Rouges ne disputent leur premier match de Coupe du monde, une polémique a déjà éclaté en dehors du terrain, au nord du pays. Le slogan officiel de l’Union belge suscite des critiques, notamment de la part de la ministre flamande des Sports, Annick De Ridder. (Lire la suite)
L'une des pires préparations du Mondial ? L'Angleterre a frôlé une nouvelle catastrophe
L'Angleterre enchaône les galères aux États-Unis avec des vols et des alertes météo. Les hommes de Thomas Tuchel doivent vite surmonter ces incidents avant leur premier match de Coupe du monde contre la Croatie. (Lire la suite)
🎥 Quand De Bruyne, Vanaken et De Ketelaere sont dans la même équipe... Onana craque
On sait que la bonne ambiance règne et Kevin De Bruyne l'a répété ce samedi. Mais pour s'en rendre compte, il suffit de regarder les entraînements de la semaine. (Lire la suite)
La première claque de cette Coupe du monde : la Turquie piégée par l'Australie
Quelle énorme surprise ce matin (le match avait débuté à 6h du matin). Malgré la domination turque et les nombreuses occasions adverses, l'Australie s'est imposée 2-0 grâce à son réalisme et à la prestation exceptionnelle de son gardien Patrick Beach (22 ans). (Lire la suite)
Son nom de famille vous dira peut-être quelque chose : cette Belge est une star absolue en Égypte !
Le nom de famille Iannacone vous dit peut-être quelque chose. Michel Iannacone, ex-entraîneur des gardiens de Charleroi, est devenu une star en Égypte. Mais sa fille, Alicia, fait tout aussi fort : avec plus d'1,2 million de followers, elle est l'une des influenceuses foot majeures du monde arabe ! (Lire la suite)
Zeno Debast forfait pour le Mondial ? Rudi Garcia a tranché à la dernière minute
Zeno Debast reste avec la Belgique pour le Mondial. Malgré sa blessure, le sélectionneur lui fait confiance et ne prendra pas de joker médical. (Lire la suite)
Le Brésil tenu en échec : le Maroc a failli créer la sensation
Pour leur premier match de Coupe du Monde, le Brésil et le Maroc se sont quittés sur un score de parité 1-1. Très audacieux, le Maroc a donné du fil à retordre au grand favori sud-américain. (Lire la suite)
"Je sais qu'il ne me reste pas 10 ans" : Kevin De Bruyne apaisé avant sa dernière danse
Lundi, Kevin De Bruyne vivra un moment particulier : il entamera sa quatrième Coupe du Monde, après 2014, 2018 et 2022. S'il n'a pas évoqué la fin de sa carrière internationale, il compte savourer ce qu'il sait être l'un de ses derniers grands tournois. (Lire la suite)
Un Diable donne le sourire à De Bruyne : "Il me rend la vie beaucoup plus facile"
Kevin De Bruyne s’est présenté cet après-midi - 23h15 en Belgique - devant la presse. Calme comme toujours. La star des Diables a indiqué que, pour sa quatrième Coupe du Monde, il veut surtout prendre plus de plaisir que lors des trois précédentes. Et Jeremy Doku y joue un grand rôle. (Lire la suite)
Vol de matériel à la coupe du Monde : l'Angleterre victime d'un cambriolage
Très mauvaise surprise pour l'équipe d'Angleterre. Lors d'un déplacement pour rejoindre leur camp d'entraînement situé dans le Missouri, un fourgon rempli de matériel d'entraînement a été volé. (Lire la suite)
Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Découvrez ici toutes les nouvelles relatives à la Coupe du monde 2026, ce dimanche 14 juin.
Affiches au programme :
00h00 : Brésil 1-1 Maroc
03h00 : Haïti 0-1 Ecosse
06h00 : Australie 2-0 Turquie
19h00 : Allemagne - Curaçao
22h00 : Pays-Bas - Japon
Lundi 15 juin :
01h00 : Côte d'Ivoire - Equateur
04h00 : Suède - Tunisie
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