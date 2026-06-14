Avant les Diables, un Belge lance son Mondial ce dimanche

Bram Van Driessche va entrer en action pour la première fois du Mondial ce dimanche. L'arbitre belge, sélectionné par la FIFA parmi les arbitres vidéo, dirigera le VAR durant Côte d'Ivoire-Equateur.

Avant les Diables Rouges, la Belgique a déjà en quelque sorte fait son entrée en lice dans cette Coupe du Monde 2026 : plusieurs binationaux (et Mo Ouahbi) étaient sur le terrain avec le Maroc, Hannes Delcroix était titulaire avec Haïti face à l'Ecosse.

Et ce dimanche, place à Bram Van Driessche (41 ans), l'arbitre n°1 du football belge et notre seul représentant au Mondial parmi les hommes en noir.

L'arbitre belge a en effet été sélectionné par la FIFA pour intégrer les arbitres vidéo de la Coupe du Monde, et a été assigné pour son premier match ce dimanche. Van Driessche dirigera la VAR lors de la rencontre entre la Côte d'Ivoire et l'Equateur.

Van Driessche premier belge à arbitrer un Mondial en 16 ans

Le match est prévu à 1h du matin heure belge, et sera dirigé par un arbitre français : François Letexier. Ce dernier a remplacé au pied levé Michael Oliver, qui devait initialement siflfer la rencontre entre la Côte d'Ivoire et l'Equateur mais s'est blessé.

Lire aussi… Un Lukaku très concentré : mais pourquoi Romelu a refusé de monter sur la pelouse du Lumen Field ?›

Van Driessche est le premier arbitre belge depuis Frank De Bleeckere, en 2010, à officier lors d'une Coupe du Monde. De Bleeckere était à l'époque arbitre principal.