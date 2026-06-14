Son avenir à Lyon s’écrit en pointillés : gros retournement de situation pour Malick Fofana

Pourtant annoncé sur le départ, Malick Fofana pourrait finalement rester à l’Olympique Lyonnais en cas de départ d’Afonso Moreira. Une nouvelle qui comporte des points positifs et des points négatifs pour le Diable Rouge, absent de la sélection pour la Coupe du monde.

Malick Fofana semblait peu à peu se préparer à une nouvelle aventure. L’ailier belge de 21 ans suscitait beaucoup d’intérêt en Premier League et un transfert paraissait s’inscrire dans les plans de l’Olympique Lyonnais.

Le club français devait en effet générer des revenus importants afin de répondre aux exigences financières de la DNCG. Dans ce contexte, Fofana était cité, avec quelques autres cadres, parmi les candidats à un départ.

Mais la situation a complètement changé ces derniers jours. Selon Foot Mercato, une éventuelle offre de plusieurs millions pour Afonso Moreira, le Bayer Leverkusen se montrant fortement intéressé, permettrait à Lyon de ne plus être obligé de vendre Malick Fofana.

La Premier League devra attendre

L’an dernier, le Diable Rouge avait recalé Everton malgré une offre conséquente. Cet été, le timing semblait idéal pour enfin franchir le pas vers la Premier League, mais Lyon pourrait désormais s’opposer à ce transfert. L’OL croit toujours énormément au potentiel de l’ancien Gantois et voudrait le garder une saison de plus.

La dernière saison de Fofana a été marquée par une blessure assez importante à la cheville. Cependant, son statut au sein du club a à peine bougé. Depuis son arrivée à l’OL, Fofana est devenu l’un des chouchous du Groupama Stadium. Sa vitesse, ses dribbles et sa créativité offensive en ont fait un élément important et apprécié. Et avec deux ans restants dans son contrat, Lyon peut encore se permettre de patienter.





Fofana parti pour rester à Lyon ?

Tout indique donc que le transfert d’Afonso Moreira jouera un rôle clé dans le dossier Fofana. Si cette opération se concrétise, la pression financière diminuerait fortement et Lyon n’aurait plus besoin de boucler une deuxième grosse vente. Cela signifierait que Fofana resterait tout simplement une saison de plus au club français et pourrait s’exprimer sur la scène européenne.

Pour notre compatriote, ce n’est peut-être pas le scénario espéré, mais pour Lyon, il s’agirait d’une victoire sportive. Conserver l’un des plus grands talents de l’effectif peut en effet être tout aussi important que de réaliser une vente à plusieurs dizaines de millions.