Son avenir à Lyon s’écrit en pointillés : gros retournement de situation pour Malick Fofana

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Son avenir à Lyon s’écrit en pointillés : gros retournement de situation pour Malick Fofana
Photo: © photonews
Deviens fan de Lyon! 105

Pourtant annoncé sur le départ, Malick Fofana pourrait finalement rester à l’Olympique Lyonnais en cas de départ d’Afonso Moreira. Une nouvelle qui comporte des points positifs et des points négatifs pour le Diable Rouge, absent de la sélection pour la Coupe du monde.

Malick Fofana semblait peu à peu se préparer à une nouvelle aventure. L’ailier belge de 21 ans suscitait beaucoup d’intérêt en Premier League et un transfert paraissait s’inscrire dans les plans de l’Olympique Lyonnais.

Le club français devait en effet générer des revenus importants afin de répondre aux exigences financières de la DNCG. Dans ce contexte, Fofana était cité, avec quelques autres cadres, parmi les candidats à un départ.

Mais la situation a complètement changé ces derniers jours. Selon Foot Mercato, une éventuelle offre de plusieurs millions pour Afonso Moreira, le Bayer Leverkusen se montrant fortement intéressé, permettrait à Lyon de ne plus être obligé de vendre Malick Fofana.

La Premier League devra attendre

L’an dernier, le Diable Rouge avait recalé Everton malgré une offre conséquente. Cet été, le timing semblait idéal pour enfin franchir le pas vers la Premier League, mais Lyon pourrait désormais s’opposer à ce transfert. L’OL croit toujours énormément au potentiel de l’ancien Gantois et voudrait le garder une saison de plus.

La dernière saison de Fofana a été marquée par une blessure assez importante à la cheville. Cependant, son statut au sein du club a à peine bougé. Depuis son arrivée à l’OL, Fofana est devenu l’un des chouchous du Groupama Stadium. Sa vitesse, ses dribbles et sa créativité offensive en ont fait un élément important et apprécié. Et avec deux ans restants dans son contrat, Lyon peut encore se permettre de patienter.

Fofana parti pour rester à Lyon ?

Tout indique donc que le transfert d’Afonso Moreira jouera un rôle clé dans le dossier Fofana. Si cette opération se concrétise, la pression financière diminuerait fortement et Lyon n’aurait plus besoin de boucler une deuxième grosse vente. Cela signifierait que Fofana resterait tout simplement une saison de plus au club français et pourrait s’exprimer sur la scène européenne.

Pour notre compatriote, ce n’est peut-être pas le scénario espéré, mais pour Lyon, il s’agirait d’une victoire sportive. Conserver l’un des plus grands talents de l’effectif peut en effet être tout aussi important que de réaliser une vente à plusieurs dizaines de millions.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Lyon
Malick Fofana

Plus de news

LIVE Coupe du monde 14/6 : Une victoire à deux chiffres des Allemands ?

LIVE Coupe du monde 14/6 : Une victoire à deux chiffres des Allemands ?

16:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/06: Meunier - Fofana - Karamoko

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/06: Meunier - Fofana - Karamoko

15:20
Thomas Meunier a conclu un accord verbal avec son futur club

Thomas Meunier a conclu un accord verbal avec son futur club

15:20
Le fondateur de "Drills" à la tête d’un stage d’élite… avec Victor Osimhen et Landry Dimata

Le fondateur de "Drills" à la tête d’un stage d’élite… avec Victor Osimhen et Landry Dimata

14:15
Un chantier à tous les étages : le point sur le mercato estival du Club de Bruges

Un chantier à tous les étages : le point sur le mercato estival du Club de Bruges

13:45
La ministre flamande des Sports tacle l’Union belge à propos des Diables Rouges : "Je le déplore"

La ministre flamande des Sports tacle l’Union belge à propos des Diables Rouges : "Je le déplore"

13:15
L'une des pires préparations du Mondial ? L'Angleterre a frôlé une nouvelle catastrophe

L'une des pires préparations du Mondial ? L'Angleterre a frôlé une nouvelle catastrophe

12:30
Courtisé et ambitieux : un jeune gardien quitte Genk pour un autre club de Pro League

Courtisé et ambitieux : un jeune gardien quitte Genk pour un autre club de Pro League

12:00
🎥 Quand De Bruyne, Vanaken et De Ketelaere sont dans la même équipe... Onana craque

🎥 Quand De Bruyne, Vanaken et De Ketelaere sont dans la même équipe... Onana craque

11:30
Sa valeur a explosé : un joueur du Standard de Liège pourrait rapporter gros cet été

Sa valeur a explosé : un joueur du Standard de Liège pourrait rapporter gros cet été

11:00
1
La première claque de cette Coupe du monde : la Turquie piégée par l'Australie

La première claque de cette Coupe du monde : la Turquie piégée par l'Australie

10:30
Son nom de famille vous dira peut-être quelque chose : cette Belge est une star absolue en Égypte ! Interview

Son nom de famille vous dira peut-être quelque chose : cette Belge est une star absolue en Égypte !

10:00
Zeno Debast forfait pour le Mondial ? Rudi Garcia a tranché à la dernière minute

Zeno Debast forfait pour le Mondial ? Rudi Garcia a tranché à la dernière minute

09:30
Le Brésil tenu en échec : le Maroc a failli créer la sensation

Le Brésil tenu en échec : le Maroc a failli créer la sensation

08:45
L'Écosse fait tomber Haïti et profite du faux pas du Brésil

L'Écosse fait tomber Haïti et profite du faux pas du Brésil

08:30
Un Diable donne le sourire à De Bruyne : "Il me rend la vie beaucoup plus facile"

Un Diable donne le sourire à De Bruyne : "Il me rend la vie beaucoup plus facile"

08:00
"Je sais qu'il ne me reste pas 10 ans" : Kevin De Bruyne apaisé avant sa dernière danse

"Je sais qu'il ne me reste pas 10 ans" : Kevin De Bruyne apaisé avant sa dernière danse

08:00
Vol de matériel à la coupe du Monde : l'Angleterre victime d'un cambriolage

Vol de matériel à la coupe du Monde : l'Angleterre victime d'un cambriolage

07:30
"Il y a beaucoup de tensions c'est clair" : un joueur iranien évoque le traitement réservé à son pays

"Il y a beaucoup de tensions c'est clair" : un joueur iranien évoque le traitement réservé à son pays

07:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/06: Preud'homme - Sels - Spileers

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/06: Preud'homme - Sels - Spileers

23:30
Kevin De Bruyne confiant concernant Lukaku : "Il s'entraîne très bien ces derniers jours"

Kevin De Bruyne confiant concernant Lukaku : "Il s'entraîne très bien ces derniers jours"

23:53
Stop ou encore, Luka Modric aurait pris sa décision : sa prochaine destination connue ?

Stop ou encore, Luka Modric aurait pris sa décision : sa prochaine destination connue ?

23:46
Le staff des Diables Rouges a pris une décision concernant Zeno Debast

Le staff des Diables Rouges a pris une décision concernant Zeno Debast

05:18
Le Club Bruges maintient ses projets de transfert : ces deux joueurs devraient arriver

Le Club Bruges maintient ses projets de transfert : ces deux joueurs devraient arriver

23:30
📷 Moment d'émotion pour les supporters : un club de JPL perd une partie emblématique de son histoire

📷 Moment d'émotion pour les supporters : un club de JPL perd une partie emblématique de son histoire

23:16
Le Qatar berne la Suisse et obtient un partage historique Analyse

Le Qatar berne la Suisse et obtient un partage historique

23:13
"Risque bien réel" : Didier Deschamps tire la sonnette d'alarme et s'inquiète pour les joueurs

"Risque bien réel" : Didier Deschamps tire la sonnette d'alarme et s'inquiète pour les joueurs

22:46
L'Union Rochefort continue son marché ambitieux en dépouillant Tubize-Braine

L'Union Rochefort continue son marché ambitieux en dépouillant Tubize-Braine

22:30
1
📷 New York bouillonne : un tsunami Brésilien déferle, les fans de basket-ball pourraient s'inviter à la fête

📷 New York bouillonne : un tsunami Brésilien déferle, les fans de basket-ball pourraient s'inviter à la fête

22:15
Le Cercle Bruges en passe d'engager un ancien taulier de Pro League

Le Cercle Bruges en passe d'engager un ancien taulier de Pro League

21:58
La nouvelle destination de Charles Vanhoutte est connue : l'ancien de l'Union découvrira la Champions League

La nouvelle destination de Charles Vanhoutte est connue : l'ancien de l'Union découvrira la Champions League

21:53
📷 Les supporters de Galatasaray n'ont pas oublié Dries Mertens : le Belge acclamé sur la Grand-Place

📷 Les supporters de Galatasaray n'ont pas oublié Dries Mertens : le Belge acclamé sur la Grand-Place

21:28
Passé par Neerpede, il s'apprête à défier le Brésil au Mondial : "Au top dans les grands matchs"

Passé par Neerpede, il s'apprête à défier le Brésil au Mondial : "Au top dans les grands matchs"

21:05
Le staff du Club Bruges perd deux éléments et l'un des deux va retrouver son frère

Le staff du Club Bruges perd deux éléments et l'un des deux va retrouver son frère

20:21
"Bruges doit le recruter": le Club cible une pointure des Diables Rouge pour remplacer Mignolet

"Bruges doit le recruter": le Club cible une pointure des Diables Rouge pour remplacer Mignolet

20:37
"Ce n'est qu'une question d'argent" : une nouvelle règle de la FIFA frustre les supporters européens

"Ce n'est qu'une question d'argent" : une nouvelle règle de la FIFA frustre les supporters européens

20:07

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 1

 Journée 34
Strasbourg Strasbourg 5-4 Monaco Monaco
Nice Nice 0-0 Metz Metz
Lille OSC Lille OSC 0-2 Auxerre Auxerre
Nantes Nantes Annulé Toulouse Toulouse
Brest Brest 1-1 Angers Angers
Lorient Lorient 0-2 Le Havre Le Havre
Lyon Lyon 0-4 Lens Lens
Marseille Marseille 3-1 Rennes Rennes
Paris FC Paris FC 2-1 PSG PSG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved