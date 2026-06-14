Curaçao écrit l'histoire, mais prend tout de même une gifle contre l'Allemagne

Sans surprise, l'Allemagne a déroulé face au petit poucet de cette Coupe du Monde 2026 : Curaçao. Et pourtant, l'équipe de Dick Advocaat a écrit l'histoire.

C'était David contre Goliath, mais cette fois, le géant l'a emporté. Curaçao défiait l'Allemagne pour le tout premier match de Coupe du Monde de son histoire, et le premier match véritablement déséquilibré de ce tournoi. Un déséquilibre qui s'est rapidement vu, même si Curaçao sera fier de sa prestation.

Après 6 minutes, une superbe frappe enroulée de Félix Nmecha débloquait la situation en faveur de la Mannschaft, et on se dit alors que l'Allemagne va rapidement dérouler. Mais à la 21e minute, stupeur : après une série d'erreurs défensives et sur une frappe déviée, Livano Comenencia égalise. Le joueur du FC Zurich inscrit le premier but de l'histoire de sa petite nation en Coupe du Monde, et plonge le stade dans la folie.

CURAÇAO SCORES ITS FIRST-EVER FIFA WORLD CUP GOAL 🇨🇼



THE SMALLEST NATION TO EVER QUALIFY HAS ITS MOMENT! pic.twitter.com/lEWTp8G2cA — FOX Sports (@FOXSports) June 14, 2026

Une folie qui ne durera pas bien longtemps. Sur corner, Nico Schlotterbeck place sa tête pour remettre l'Allemagne aux commandes (2-1, 38e). Cette fois, Curaçao ne s'en remettra pas. Une grossière faute sur Nmecha offre un penalty à l'Allemagne juste avant la pause, Kai Havertz le transforme (45e+7).

Curaçao prend la première claque de cette Coupe du Monde 2026

Le rêve n'aura pas duré longtemps, et l'Allemagne enfonce le clou au retour des vestiaires. C'est cette fois Jamal Musiala qui inscrit un très joli but (47e) et fait donc 4 buts à 1. Les remplaçants s'y mettent : une superbe déviation de Deniz Undav met Nathaniel Brown sur orbite et le futur joueur du Bayern Munich fait 5-1 (68e). L'ancien attaquant de l'Union Saint-Gilloise fera ensuite 6-1 lui-même (78e), à la réception d'une action bien construite de plus.





Deniz Undav makes it a 6-1 lead for Germany over Curaçao pic.twitter.com/QNXGIRDXvx — FOX Sports (@FOXSports) June 14, 2026

Enfin, le score final sera fixé à 7-1 par Kai Havertz pour son doublé, à la 88e minute. Un score qui reflète bien l'écart évident de niveau entre les deux équipes, et ce même si Curaçao aura, par moments, montré des signes encourageants en contre et sera même passé assez proche d'inscrire un deuxième but par moments.

L'Allemagne frappe fort pour son entrée en lice, ne serait-ce que dans l'optique de la différence de buts, qui peut jouer un rôle. Curaçao, de son côté, devra essayer de résister au mieux à la Côte d'Ivoire et l'Equateur pour espérer quelque chose de cette première Coupe du Monde.