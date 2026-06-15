LIVE Coupe du monde 15/6 : la Côte d'Ivoire et la Suède s'imposent dans la nuit
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Dix-sept des 26 "Pharaons" évoluent toujours au pays : pourquoi l'Égypte cultive cette singularité
Le premier adversaire des "Diables rouges" dans ce Mondial fait la part belle aux joueurs issus de son championnat. Une singularité que l'Égypte cultive depuis des décennies. Avec succès sur le continent africain, moins sur la scène mondiale. (Lire la suite)
Accord trouvé : Charles Vanhoutte va découvrir la Ligue des champions
Charles Vanhoutte va quitter l'OGC Nice cet été. Un accord a été conclu entre le club français et Feyenoord Rotterdam. Le milieu défensif belge va découvrir la plus prestigieuse des compétitions, la Ligue des champions. (Lire la suite)
La Côte d'Ivoire s'impose de justesse, la Suède domine largement la Tunisie
La Coupe du monde a de nouveau offert du spectacle durant la nuit. La Côte d'Ivoire s'est imposée dans les derniers instants face à l'Équateur (1-0), tandis que la Suède a largement dominé la Tunisie (5-1). (Lire la suite)
Le Japon arrache un point précieux contre les Pays-Bas
Les Pays-Bas et le Japon se sont quittés sur un score de parité (2-2), dimanche soir, à l'AT&T Stadium de Dallas. Les hommes de Hajime Moriyasu ont arraché le partage en fin de rencontre. (Lire la suite)
Du jamais-vu en Coupe du monde : l'Iran entre aux États-Unis dans des conditions exceptionnelles
Le premier match de l'Iran dans ce Mondial se disputera dans un contexte politique très tendu. Les Iraniens affrontent la Nouvelle-Zélande ce mardi à 3h00, mais l'attention se porte presque autant sur les coulisses que sur le terrain. (Lire la suite)
Le coach égyptien a déjà battu la Belgique... 4-0 : "99 personnes sur 100 nous disent perdant, mais..."
Hossam Hassan est une véritable légende en Egypte, et en tant que sélectionneur, il réalise un travail très intéressant depuis deux ans. Lors d'une très longue conférence de presse, il a averti la Belgique : les Pharaons ne seront pas un oiseau pour le chat. (Lire la suite)
Révélation des qualifications, il ne débutera pas ce lundi : "Quand le coach fait un choix, il y a une raison"
Maxim De Cuyper ne devrait pas débuter ce lundi face à l'Egypte : Timothy Castagne apporte plus de garanties défensives derrière Jeremy Doku. Pourtant, le latéral avait été l'une des révélations de la campagne de qualifications. (Lire la suite)
"Capi" Tielemans ose-t-il recadrer ses aînés ? "Si j'ai quelque chose à dire..."
Rudi Garcia a pris une décision osée après quelques mois de règne : faire de Youri Tielemans le capitaine des Diables Rouges. Un choix dont il est très heureux. (Lire la suite)
Rudi Garcia se méfie de l'Egypte : "On a vu des équipes en difficulté dans ce début de Coupe du Monde"
Rudi Garcia s'est présenté ce dimanche, vers 23h30 heure belge (14h30 heure locale), face à la presse belge à la veille de Belgique-Egypte. Il a notamment évoqué l'adversaire des Diables Rouges, qu'il ne sous-estime. (Lire la suite)
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