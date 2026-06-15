Mais au fait, pourquoi les Américains appellent-ils le football "soccer" ?

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Mais au fait, pourquoi les Américains appellent-ils le football "soccer" ?
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Ce n'est pas qu'une lubie : aux USA, mais aussi au Canada, appeler le football "soccer" est totalement naturel. Il y a une explication historique tout à fait logique à cela.

Les Européens s'en agacent bien souvent, et d'autant plus maintenant que deux pays sur trois parmi les nations organisatrices de la Coupe du Monde 2026 utilisent ce terme : pourquoi donc les USA et le Canada appellent-ils le football "soccer" ? Un terme qui est d'ailleurs également utilisé en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Pour le comprendre, il faut remonter aux origines du football, au milieu du XIXe siècle. Le football est né de la séparation entre deux sports parents proches : le football, donc, et le rugby. Mais pendant longtemps, le rugby a continué à être appelé "rugby football", et le football était appelé "association football", tel que créé par la Football Association (qui reste encore aujourd'hui l'instance suprême du football anglais : la FA) en 1863.

Le mot "soccer" a longtemps été utilisé en Angleterre

Au fil du temps, "association football", par un modèle d'abriévation assez fréquent à l'époque dans la langue anglaise, est passé à "assoccer" (comme l'explique le linguiste Stefan Szymanski pour la BBC, ce genre de glissement se faisait aussi pour "breakfast" - brekker - ou même..."rugby" - rugger). 

À la fin du XIXe siècle, on a donc commencé à voir apparaître dans les médias anglais (et dans les habitudes anglaises) le terme "soccer". Un terme qui va ensuite s'exporter aux quatre coins du monde, et y restera dans les habitudes un peu partout... mais tombera lentement en désuétude en Europe. Au fil du XXe siècle, les mots "football" et "rugby" seront utilisés au lieu de "soccer", qui sera tout de même encore utilisé jusque dans les années 70-80.


Aux USA et au Canada, le terme "soccer" s'est répandu alors que le football américain commençait aussi à prendre de l'ampleur, au tournant du XXe siècle. Dès lors, il était tout à fait logique pour le public de conserver le mot football pour un autre usage, et d'employer "soccer" pour ce sport anglais... d'autant plus que le mot est anglais également. Bref : ne râlez plus sur les Américains qui utilisent ce terme - il est tout à fait logique. 

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