Le double buteur de la Suède n'oublie pas ses origines et ne célèbre pas son but contre la Tunisie

La Suède a étrillé la Tunisie 5-1 pour son entrée en matière dans ce Mondial. Si d'habitude, le premier buteur d'un match de ce niveau célèbre cela dans la joie, celle de Yasin Ayari était bien plus mesurée.

La large victoire des "Diables rouges" contre la Tunisie (5-0) en amical juste avant le coup d'envoi de la Coupe du monde n'était peut-être qu'un mirage. On aura un élément de réponse ce lundi soir au Lumen Field de Seattle pour l'entrée en lice dans la compétition de notre équipe nationale contre l'Égypte.

Car les "Aigles de Carthage" ont pratiquement subi le même sort cette nuit lors de leur match contre la Suède (5-1). Portés par leur duo offensif de stars, Viktor Gyökeres et Alexander Isak, qui ont planté chacun leur rose, les Scandinaves ont pourtant vu un autre de leurs joueurs être encore plus déterminant.

Né à Solna d'un père tunisien

En effet, Yasin Ayari, le milieu de terrain de Brighton, a signé un doublé, marquant le premier et le dernier but des siens. Et si les célébrations enjouées ont marqué ce début de Mondial, beaucoup de joueurs signant tout simplement leur première réalisation à ce niveau, celle d'Ayari fut beaucoup plus mesurée après avoir débloqué le marquoir dès la 7e minute d'une belle frappe de l'extérieur de la surface.

L'histoire de Yasin Ayari est celle d'un choix, comme bon nombre de binationaux à l'heure actuel. Né à Solna, dans la banlieue de Stockholm, d'un père tunisien, il a été approché par les Aigles de Carthage en 2022, alors qu'il évoluait toujours dans son club formateur de l'AIK Solna. Ayari a décliné l'offre préférant rester fidèle à la sélection dont il défendait déjà les couleurs depuis les U16.

Une "loyauté" récompensée puisqu'il fut appelé quelques mois plus tard, le 9 janvier 2023, pour honorer la première de ses 22 capes à l'occasion d'une joute amicale contre la Finlande. Un premier mois de l'an qui le verra aussi s'offrir un joli transfert vers Brighton où il évolue encore aujourd'hui.





Un choix naturel et sans contraintes familiales

Mais Yasin Ayari n'oublie pas non plus d'où il vient. Et s'il a choisi son pays natal, il respecte évidemment ses origine. À la veille du match, le joueur avait d'ailleurs été interrogé sur son choix de sélection. "C'était assez facile pour moi, car je suis né en Suède et j'ai fait partie des différentes équipes nationales quand j'étais plus jeune, a-t-il répondu à la question. Quand j'ai dû faire un choix avec les A, mon père m'a dit: 'C'est toi qui décides." Yasin Ayari en avait aussi profité pour rappeler son lien avec la Tunisie : "Ma mère et mon père sont originaires de ces pays. Quand j'étais petit, j'y passais beaucoup de temps en vacances." Une raison de plus pour ne pas froisser le pays de ses origines s'il y revenait à nouveau.