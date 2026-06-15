Accord trouvé : Charles Vanhoutte va découvrir la Ligue des champions

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Accord trouvé : Charles Vanhoutte va découvrir la Ligue des champions
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Charles Vanhoutte va quitter l'OGC Nice cet été. Un accord a été conclu entre le club français et Feyenoord Rotterdam. Le milieu défensif belge va découvrir la plus prestigieuse des compétitions, la Ligue des champions.

Nicolas Baccus

Accord conclu

Feyenoord et l'OGC Nice ont désormais conclu un accord. Le transfert est estimé à 5,5 millions d'euros, avec 500 000 euros de bonus supplémentaires, rapporte l'expert mercato Sacha Tavolieri, mais aussi le quotidien français L'Équipe. Le joueur belge va signer un contrat de quatre ans et est attendu à Rotterdam ce mercredi.

Charles Vanhoutte ne sera donc resté qu'une saison à l'OGC Nice après son départ de l'Union Saint-Gilloise. Après avoir évolué en Belgique et en France, il va désormais découvrir un nouveau championnat. La saison prochaine, il découvrira également la Ligue des champions avec Feyenoord, qui s'est qualifié en terminant deuxième du championnat.

Charles Vanhoutte pourrait quitter l'OGC Nice cet été. Des négociations seraient actuellement en cours entre le club français et la formation néerlandaise du Feyenoord Rotterdam.

Charles Vanhoutte avait rejoint l'OGC Nice le 1er septembre 2025. Il avait signé en provenance de l'Union Saint-Gilloise, où il s'était imposé comme un cadre. Lors de son passage en terre bruxelloise, il avait même été appelé pour la première fois en équipe nationale en août 2025, juste avant son départ vers le Sud de la France.

Près de 40 matchs disputés avec les Niçois

Cette saison, le joueur belge a disputé un total de 38 matchs avec l'OGC Nice. Il a régulièrement été titulaire et a été un pion important du club cette saison. Mais tout ne s'est pas vraiment passé comme prévu, car les Niçois se sont maintenus via les playoffs en venant à bout de Saint-Étienne. Titulaire lors de la manche aller (0-0), Charles Vanhoutte était sur le banc lors de la manche retour (4-1). En finale de Coupe de France, où l'OGC Nice s'est incliné face à Lens (3-1), il n'avait pas joué non plus.

Il a en fait moins pris part aux rencontres de son équipe en fin de saison. Un signe d'un potentiel départ ? Pas forcément, mais en tout cas, cela semble désormais bien possible. Selon l'expert mercato Sacha Tavolieri, il serait ouvert à un départ du club français. Il serait prêt à rejoindre Feyenoord si les négociations entre les deux équipes aboutissent. Celles-ci avanceraient d'ailleurs en ce moment dans le bon sens. C'est donc l'un des dossiers qui sera à suivre.

Charles Vanhoutte a encore un contrat jusqu'en 2029


Le milieu défensif est encore sous contrat avec l'OGC Nice jusqu'au 30 juin 2029. Il a donc encore devant lui de longues années de contrat, mais ce n'est pas pour autant qu'il veut rester. Sa valeur marchande est actuellement estimée à 7 millions d'euros selon le site spécialisé des valeurs marchandes Transfermarkt.

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