Révélation en Belgique, surprise au Maroc et un transfert de premier plan pour ce titulaire de Malines ?

L'une des surprises de la sélection du Maroc pour la Coupe du monde, Redouane Halhal semble se diriger à grands pas vers un départ de Malines. Plusieurs clubs anglais et italiens se montreraient déjà intéressés par ses services.

Fred Vanderbiest va revaloriser le contrat de Frédéric Vanderbiest avec une ambition claire : continuer à semer la trouble-fête dans la course aux places européennes la saison prochaine tout en vendant quelques cadres à bon prix cet été.

Si le Namurois Mathis Servais devrait rester derrière les casernes, cela ne devrait notamment pas être le cas de Redouane Halhal, l’une des révélations de la saison et présent à la surprise générale dans la sélection du Maroc pour la Coupe du monde.

Né à Montpellier, le défenseur central a fait ses classes dans le club de sa ville, mais avait décidé de décliner un premier contrat professionnel offert par le MHSC pour tenter une première aventure à l’étranger, et précisément du côté de l’Atlético de Madrid, dans l’équipe réserve, avec l’espoir d’intégrer le noyau A.

Coupe du monde, puis départ de Malines pour Redouane Halhal

Pas retenu par Diego Simeone, Redouane Halhal rebondit à Malines en 2024, qui l’a d’abord prêté une saison dans son club partenaire, Helmond Sport, en D2 néerlandaise, avant de le lancer en Jupiler Pro League. Devenu un titulaire indiscutable cette saison, Halhal a joué un grand rôle dans la belle saison des Malinois.

Joueur le mieux évalué de l’effectif (cinq millions d’euros sur le site de référence Transfermarkt), Redouane Halhal serait, selon nos confrères de Foot mercato, suivi par plusieurs clubs anglais et italiens qui devraient passer à l’action après la Coupe du monde pour le défenseur central de 23 ans, qui n’est pas monté au jeu lors du premier match du Maroc face au Brésil.





Malines espérera naturellement qu’il pourra gagner du temps de jeu lors des prochains matchs afin de pouvoir éventuellement faire gonfler son prix en cas de bonnes performances. De grosses ventes : c’est ce qu’il faudra au KaVé pour se pérenniser dans le subtop du football belge.