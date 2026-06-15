La Côte d'Ivoire s'impose de justesse, la Suède domine largement la Tunisie

La Coupe du monde a de nouveau offert du spectacle durant la nuit. La Côte d'Ivoire s'est imposée dans les derniers instants face à l'Équateur (1-0), tandis que la Suède a largement dominé la Tunisie (5-1).

Dans la nuit de dimanche à lundi, plusieurs rencontres de la Coupe du monde ont encore été disputées. Après la démonstration de l'Allemagne face à Curaçao (7-1) et le partage entre les Pays-Bas et le Japon (2-2), la Côte d'Ivoire affrontait l'Équateur tandis que la Suède défiait la Tunisie.

Les observateurs du match entre la Côte d'Ivoire et l'Équateur ont pu apercevoir plusieurs visages bien connus du football belge. Joel Ordóñez (Club de Bruges), Alan Minda (ex-Cercle de Bruges) et Willian Pacho (ex-Antwerp) étaient notamment titulaires du côté équatorien.

La Côte d'Ivoire s'impose au bout du suspense face à l'Équateur

La rencontre a été agréable à suivre, mais les buts se sont longtemps fait attendre. Avant la pause, Alan Minda et John Yeboah ont trouvé la barre transversale. Les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur un score vierge (0-0), et dès le retour des vestiaires, Enner Valencia a à son tour trouvé le poteau. C'était déjà la troisième fois que les Sud-Américains touchaient les montants, avant que l'Ivoirien Elye Wahi ne fasse lui aussi trembler le bois.

Tout indiquait que cette rencontre allait devenir le premier match à se terminer sur un score de 0-0 dans cette Coupe du monde. Mais c'était sans compter sur Amad Diallo. L'ailier de 23 ans de Manchester United a inscrit l'unique but de la rencontre dans les tout derniers instants pour offrir la victoire à la Côte d'Ivoire (1-0).

La Suède corrige la Tunisie

La Suède et la Tunisie étaient également en action. Les Diables Rouges avaient disputé leur match d'adieu face aux Tunisiens avant le tournoi et s'étaient imposés 5-0. Les Scandinaves n'ont pas été beaucoup plus tendres.





Après seulement sept minutes de jeu, Yasin Ayari a ouvert le score pour la Suède. Alexander Isak a ensuite doublé la mise à la demi-heure de jeu, avant qu'Omar Rekik ne réduise l'écart juste avant la pause. Les deux équipes ont rejoint les vestiaires sur le score de 2-1.

Au retour des vestiaires, les Suédois ont encore accéléré. Viktor Gyökeres, Mattias Svanberg puis Yasin Ayari, auteur d'un doublé, ont définitivement fait la différence face aux Tunisiens. La Suède s'est finalement imposée 5-1 et prend déjà une petite option sur la qualification pour le tour suivant.