Révélation des qualifications, il ne débutera pas ce lundi : "Quand le coach fait un choix, il y a une raison"

Maxim De Cuyper ne devrait pas débuter ce lundi face à l'Egypte : Timothy Castagne apporte plus de garanties défensives derrière Jeremy Doku. Pourtant, le latéral avait été l'une des révélations de la campagne de qualifications.

Il n'y a pas si longtemps, nous avions écrit que Maxim De Cuyper ne devait pas s'en faire : sauf grosse surprise, le latéral de Brighton & Hove Albion allait devenir le titulaire au back gauche avec les Diables Rouges pour les années à venir. Car Maxim De Cuyper impressionnait tout le monde sous Rudi Garcia : avec 3 buts et 2 assists, il a même brièvement été le meilleur buteur des Diables avec le nouveau sélectionneur.

Bref, alors qu'il y a deux ans, Maxim De Cuyper était surtout là pour emmagasiner de l'expérience (il n'a pas joué une minute), désormais, il espérait bien jouer un rôle majeur à cette Coupe du Monde 2026. "Maintenant, j’ai le sentiment que je peux vraiment être important pour ce groupe. J’ai participé aux qualifications et je sens que je peux apporter quelque chose", déclare De Cuyper dans une interview accordée aux médias réunis à Seattle.

Maxim De Cuyper devrait céder sa place à Castagne

La confiance de Rudi Garcia a joué un grand rôle dans son développement en sélection. "Rudi Garcia n’a pas besoin de me parler tous les jours. Mais quand il fait un choix, je sais qu’il y a une bonne raison derrière. J’apprécie énormément cette clarté", reconnaît l'ex-Brugeois. Malheureusement pour Maxim De Cuyper, ce choix risque d'être en faveur de Timothy Castagne ce lundi au poste de latéral gauche, comme cela avait été le cas face à la Tunisie.

En effet, Rudi Garcia a déjà été assez clair : derrière Jeremy Doku, il privilégie un défenseur latéral au profil plus défensif que celui de Maxim De Cuyper, qui reste toutefois serein à ce sujet. "Je ne sais pas si je serai titulaire lundi face à l'Egypte, nous verrons ce que le sélectionneur va décider. Il n'y a pas encore eu de vrai travail tactique (nda : interview réalisée jeudi). Nous verrons".



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En attendant, il essaie surtout de profiter de sa première Coupe du Monde. "Quand on est jeune, on regarde chaque Coupe du Monde du début à la fin. Maintenant, je le vis moi-même. Cela reste quelque chose de spécial. Le tournoi commence vraiment à prendre vie et je veux en profiter au maximum", se réjouit le joueur.

L'avenir du poste de back gauche peut toujours s'écrire avec Maxim De Cuyper : à seulement 25 ans, le latéral continue à progresser avec Brighton & Hove Albion. Timothy Castagne a dépassé les 30 ans et ne sera pas éternel, et dans certaines configurations, le rôle plus offensif de l'ancien Blauw & Zwart peut aussi convenir au schéma tactique de Rudi Garcia.

Restera aussi à voir quel rôle le sélectionneur réserve à Diego Moreira, qui peut lui aussi prétendre à du temps de jeu au poste de latéral gauche. Mais ce lundi, Maxim De Cuyper sera prêt à faire la différence, si besoin, en sortant du banc de touche...