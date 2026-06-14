Thomas Meunier a conclu un accord verbal avec son futur club

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En fin de contrat ce 30 juin, Thomas Meunier attire Valence, qui aimerait le recruter avant le début de la Coupe du monde et qui va lui présenter une première offre très prochainement. Le Diable Rouge, lui, aurait aimé négocier son transfert après le Mondial américain.