Thomas Meunier a conclu un accord verbal avec son futur club

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Thomas Meunier a conclu un accord verbal avec son futur club
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En fin de contrat ce 30 juin, Thomas Meunier attire Valence, qui aimerait le recruter avant le début de la Coupe du monde et qui va lui présenter une première offre très prochainement. Le Diable Rouge, lui, aurait aimé négocier son transfert après le Mondial américain.

Loïc Woos

Accord entre Meunier et Valence

Cela se précise pour Thomas Meunier. Le latéral droit, en pole position pour démarrer la rencontre face à l’Égypte demain soir à Seattle, aurait conclu un accord de principe avec le FC Valence, son probable futur club, selon les informations d’Eldesmarque.

L’ancien joueur du Club de Bruges, qui évoluait sous les couleurs de Lille cette saison, n’aurait plus qu’à trouver un accord autour de la durée de son contrat. Pour rappel, Meunier négocie seul ses transferts, sans intermédiaire. Il est donc plus que probable que l’opération se finalise une fois la Coupe du monde de la Belgique terminée… le plus tard possible, espérons-le.

En fin de contrat ce 30 juin, Thomas Meunier attire Valence, qui aimerait le recruter avant le début de la Coupe du monde et qui va lui présenter une première offre très prochainement. Le Diable Rouge, lui, aurait aimé négocier son transfert après le Mondial américain.

Pour certains Diables Rouges, la Coupe du monde 2026 pourrait être suivie par un transfert. Matias Fernandez-Pardo est notamment courtisé, au même titre que Charles De Ketelaere et d'autres, dont Thomas Meunier.

À 34 ans, le Diable Rouge aux 80 sélections (10 buts) sera en fin de contrat ce 30 juin après la fin de son aventure au LOSC... ce qui pourrait lui permettre de découvrir l'un des grands championnats européens qu'il ne connaît pas encore. En effet, Thomas Meunier serait la cible prioritaire de Valence, où son arrivée a déjà été approuvée par l'entraîneur Carlos Corberán.

Valence voudrait signer Thomas Meunier avant le début de la Coupe du monde

Selon nos confrères espagnols de Marca, Valence serait particulièrement déterminé à l'idée de recruter Thomas Meunier, mais le Diable Rouge préfère attendre, conscient qu'il pourrait commencer la Coupe du monde dans un rôle de titulaire et ainsi montrer au grand public qu'il est encore au niveau malgré un âge qui pourrait parfois attirer des réticences.

"Le salaire du latéral, dont le contrat avec Lille est arrivé à échéance, est conforme aux attentes. Son salaire brut à Lille s'élève à un peu plus de deux millions d'euros, ce qui le rend compatible avec le budget de Valence. Et compte tenu de son âge… C'est un facteur clé qui sera déterminant pour la suite des négociations", écrit Marca.

"Tout repose désormais sur le talent de négociateur de Valence pour convaincre ce vétéran, qui fêtera ses 35 ans en septembre. Il a évolué en Belgique, en France, en Allemagne et en Turquie. Malgré son âge, les rapports reçus par Valence sont positifs quant à sa condition physique, notamment au regard de sa saison dernière – un facteur important car le club a besoin qu'il soit performant immédiatement", conclut le quotidien espagnol, qui confirme que Valence va tenter d'assurer son arrivée avant le début de la Coupe du monde.

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