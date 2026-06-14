Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/06: Karamoko

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Karamoko

Un chantier à tous les étages : le point sur le mercato estival du Club de Bruges

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le mercato s’annonce particulièrement animé pour le Club de Bruges. Les montants devraient s’envoler, mais parallèlement, plusieurs décisions sportives importantes doivent encore être prises par les Blauw-Zwart. (Lire la suite)

Courtisé et ambitieux : un jeune gardien quitte Genk pour un autre club de Pro League

L'Antwerp a officialisé l'arrivée de Platon Matiukov. Le jeune gardien biélorusse débarque en provenance du KRC Genk et intégrera dans un premier temps la réserve. (Lire la suite)

Sa valeur a explosé : un joueur du Standard de Liège pourrait rapporter gros cet été

Ibrahim Karamoko pourrait animer le mercato du Standard de Liège cet été. Le milieu français de 24 ans serait suivi par Gênes et le RC Lens selon un média italien. Le club liégeois l'avait recruté pour seulement 150 000 euros en provenance de Versailles. (Lire la suite)